Как будут работать украинские школы в новом учебном году 2021-2022 в условиях пандемии

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Хмільовська Інна
С 1 сентября в Украине стартует новый учебный год 2021-2022 в условиях, когда пандемия не отступила, а продолжает бушевать, ведь коронавирус стал еще опаснее, из-за мутации появились его новые штаммы. Об этом говорится в официальном сообщении департамента образования и науки Украины.
Школьники, фото с открытых источников
Так, в департаменте образования и науки рекомендуют одобрить решением педагогических советов программу учебных заведений в условиях карантина с учетом уровня эпидопасности.
Ранее "Комментарии" сообщали, что по состоянию на 15 июля вакцинировались около 35% работников сферы образования.
Также портал "Комментарии" информировал, что в Минобразования разъяснили порядок обучения школьников с 1 сентября .
© Comments.ua
ранее "Комментарии" сообщали,
Учебные заведения, которые находятся в "зеленой" эпидемиологической зоне, полноценно работать в очной форме, соблюдая всех имеющихся рекомендаций МОЗ Украины.
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