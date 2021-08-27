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Как будут работать украинские школы в новом учебном году 2021-2022 в условиях пандемии

С 1 сентября украинские школы начинают обучение, хотя пандемия не отступила

сегодня, 11:30
Автор:

Хмільовська Інна

С 1 сентября в Украине стартует новый учебный год 2021-2022 в условиях, когда пандемия не отступила, а продолжает бушевать, ведь коронавирус стал еще опаснее, из-за мутации появились его новые штаммы. Об этом говорится в официальном сообщении департамента образования и науки Украины.

Как будут работать украинские школы в новом учебном году 2021-2022 в условиях пандемии

Школьники, фото с открытых источников

Так, в департаменте образования и науки рекомендуют одобрить решением педагогических советов программу учебных заведений в условиях карантина с учетом уровня эпидопасности.

"Особое внимание обращаем на то, что в случае установления "желтого" или "оранжевого" уровня эпидемической безопасности, запрещено посещение учебного заведения в случае отсутствия более 20% работников заведения документа о прохождении полного курса вакцинации, также запрещено приходить в заведение в случае пребывания на самоизоляции через контакт с зараженным коронавируса более 50% учащихся и учителей, также запрещено приходить в школы лицам, которые не являются участниками образовательного процесса ", — говорится в сообщении департамента образования.

Ранее "Комментарии" сообщали, что по состоянию на 15 июля вакцинировались около 35% работников сферы образования.

Также портал "Комментарии" информировал, что в Минобразования разъяснили порядок обучения школьников с 1 сентября .

© Comments.ua
ранее "Комментарии" сообщали,

Учебные заведения, которые находятся в "зеленой" эпидемиологической зоне, полноценно работать в очной форме, соблюдая всех имеющихся рекомендаций МОЗ Украины.



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Источник: https://don.kyivcity.gov.ua/
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