Учеба в условиях COVID-19: какие проблемы сулит новый учебный год в Украине

Насколько эффективно власть подготовилась к новому учебному году, который начался сегодня, 1 сентября? И вообще – готова ли к нему Украина? Что еще придется делать "с колес"? Ответы издание "Комментарии" искало вместе с экспертами.

"Уже собирают деньги на дополнительную мебель для улицы"

Эксперт Украинского института политики (УИП) Ева Антоненко уверена: самым важным вопросом того, как будет проходить обучение этой осенью, является сочетание учебного процесса и карантина.

"Так, теперь, в отличие от весны, не будет массового перехода на удаленное обучение. Ожидается, что удаленка будет вводиться только в "красных" зонах, – отмечает Ева Антоненко. – При этом, расходы родителей могут повыситься: учитывая рекомендацию не только закреплять за классами отдельные кабинеты, но и по возможности в теплый период проводить обучение на открытом воздухе, в отдельных учебных заведениях уже собирают деньги на дополнительную мебель для улицы в размере 2 тыс. грн. с родителя".

То же, отмечает эксперт УИП, касается и обеспечения детей средствами индивидуальной защиты (масками, антисептиками и т.д.).

"Несмотря на то, что их закупка ложится на плечи органов местного самоуправления и основателей школ, высока вероятность, что местных бюджетов хватит на такие расходы только в больших городах, – говорит Ева Антоненко. – А в регионах может добавиться еще одна неофициальная статья расходов для родителей".

Странной, по ее словам, является и норма, при которой температурный скрининг будет производиться только учителям, а детей будут лишь опрашивать о самочувствии. Это, считает эксперт, не поможет своевременно выявить всех возможных заболевших. А потому есть вероятность случаев заболевания коронавирусом в школах.

"Главным политическим вмешательством в работу учебных заведений с 1 сентября 2020 г. будет переход всех русскоязычных школ на украинский язык обучения, – продолжает Ева Антоненко. – Это производится в рамках реализации норм образовательного закона, раскритикованного международными организациями за нарушение прав языковых меньшинств. Аналогичное введение коснется и языков стран ЕС, но уже с 1 сентября 2023 г. Единственный предмет, который смогут изучать школьники на родном языке – родной язык. Хватит ли при этом всем ученикам учебников на украинском языке – узнаем в ближайшие недели".

В реализации права на обучение на родном языке власть пошла на частичные уступки только венграм, напоминает эксперт УИП. И сделано это, по мнению Евы Антоненко, исключительно потому, что Венгрия блокирует сотрудничество Украины с НАТО.

"А вот права русскоязычного населения обучаться на родном языке, скорее всего, продолжат нарушаться, – отмечает эксперт. – Как из-за отсутствия активных протестов соответствующей части населения, так и из-за возможной контрактивности националистов".

"Сфера образования выпала из приоритетов власти"

Ситуация по подготовке Украины к новому учебному году в условиях пандемии коронавируса - критическая. Более того – она, эта самая подготовка, - провалена. Хотя времени на это было предостаточно. Так считает кандидат экономических наук Александр Вовченко.

"По неизвестным причинам сфера образования выпала из приоритетов власти, – говорит он. – На государственном уровне не было осуществлено системного и комплексного аудита потребностей школ, не был отшлифован алгоритмов действий. Правила деятельности школ каждый раз менялись, обновленные появились лишь за десять дней до начала нового учебного года. Всё это, конечно, держало в напряжении как школьников с родителями, так и педагогов".

По словам эксперта, есть два наглядных примера смещение образовательной сферы на задний план.

"Во-первых, у нас до сих пор не назначен полноценный министр, который бы нес всю политическую ответственность за сферу, – отмечает Александр Вовченко. – Во-вторых: смотрим на расходы Фонда борьбы с COVID-19, выбираем "образование" - видим только пункт о возврате средств за пробное ВНО".

Слабое место большинства зданий учебных заведений - это вентиляция, а в условиях пандемии и подавно, подчеркивает эксперт. И за летний период этим вопросом следовало бы эффективно заняться. Но этого не произошло.

"Пока нет четкого понимания, как на самом деле (а не на словах чиновников) будет обеспечение антисептиками и другими средствами защиты в школах, – продолжает Александр Вовченко. – Будут ли эти средства вообще через две-три недели? Или опять вся ответственность ляжет на плечи родителей и учителей?"

Эксперт уверен: мы должны понимать всю серьезность вопроса. Ведь учебные заведения - это настолько глобальная сеть, что если санитарно-эпидемологический механизм не будет работать так, как надо, через две-три недели все регионы Украины могут оказаться в "красной зоне".

"А это значит - снова дистанционное обучение, – говорит Александр Вовченко. – Готовы ли мы к нему? Даже в Киеве не у всех детей есть технические возможности для этого. А что уж говорить о маленьких городах и селах, где вообще нет доступного интернета".

В новый учебный год мы вступаем со множеством вопросов, ответы на которые отсутствуют, подчеркивает эксперт.

"Образовательная сфера нуждается в государственной поддержке, как никогда. Общество ожидает от власти правильных и эффективных решений в этом направлении. Ситуация - тревожная", – резюмирует Александр Вовченко.

"Учебный год станет настоящим тестом для дирекции и педагогического коллектива"

Преподаватель в Национальном педагогическом университете им. Драгоманова, кандидат политических наук Дмитрий Гаврилюк считает, что об эффективности подготовки образовательных учреждений к учебному процессу украинской властью мы сможем судить после первого месяца обучения.

"Государство разработало немало нормативных предписаний, но в выборе формата обучения предоставило автономию самим учебным заведениям, – отмечает эксперт. – Поэтому этот учебный год станет настоящим тестом для дирекции и педагогического коллектива – насколько они адаптивны к возможным эпидемиологическим изменениям. А именно – имеют ли условный план Б, я уж не говорю о плане В".

По мнению Юрия Гаврилюка, важно, чтобы правительство на уровне профильного министерства продемонстрировал работающую система мониторинга уровня безопасной организации учебного процесса в образовательных учреждениях.

"На данный момент мне как отцу ребенка не совсем понятна такая система, – признался эксперт. – Кто и как часто проверяет? Какова судьба учебного заведения, если по результатам мониторинга там выявлено несоблюдение условий обучения во время адаптивного карантина?"

Во многом учебный процесс будет зависеть и от поведения тех, кто учится, их родителей, подчеркивает Юрий Гаврилюк.

"Ведь пользования антисептиками, социальная дистанция, ношение маски в общественных местах – это не прихоти взрослых, – отмечает он. – Важно, чтобы и родители демонстрировали надлежащий пример. И религиозные или политические интересы, а также язык здесь не должны помешать".

Ранее сообщалось, кого с 1 сентября ждет дистанционная школа: в Минобразования назвали "счастливчиков".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!