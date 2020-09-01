Обучение на карантине: в Минздраве рассказали, что будет запрещено в школах с 1 сентября

Сегодня, 1 сентября, украинские дети вернулись в школу после карантина и летних каникул. Ученикам пришлось столкнуться с новой реальностью и придется жить по новым карантинным правилам. Что будет отныне запрещено в школе и какие требования придется соблюдать, рассказал в эфире "Украина 24" министр здравоохранения Максим Степанов.

Коронавирус внес свои коррективы в учебный процесс. И хотя школы разрешили открыть везде, если не считать городов и поселков красной зоны, ученикам и педагогам придется приспосабливаться к новым условиям быта в учебных заведениях.

Обучение на карантине. Фото: kyivcity.gov.ua

Многие запреты коснулись системы питания в школах. Столовые будут работать, но по новым правилам.

"Никакого шведского стола быть не может. Он запрещен. Все это четко прописано в наших рекомендациях. В столовой не могут находиться одновременно дети разных возрастных групп, они не должны пересекаться. За одним столом могут сидеть только четверо учеников, не более. Все работники школьных столовых должны быть в защитных масках и перчатках", - объяснил Степанов.

Среди других нововведений - регулярное проветривание помещений и мытье рук.

"Дети должны помыть руки после каждой перемены или урока. Это правило есть среди наших рекомендаций. Но это не значит, что не нужно полагаться на здравый смысл, выполняя эти рекомендации и водить каждый раз по 30 детей в туалет мыть руки", - говорит министр.

Максим Степанов уверен, если в учебных заведениях будут соблюдать все санитарные правила, то вспышки коронавируса после начала учебного года не будет.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, в каких случаях на самоизоляцию школы будут отправлять целый класс.

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