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Главная Новости Общество наука и обучение Учебный год в школах Украины начнется с урока, на котором детям расскажут правду и мифы о коронавирусе
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Учебный год в школах Украины начнется с урока, на котором детям расскажут правду и мифы о коронавирусе

Также учеников проинформируют о психологической помощи в случае тревожного состояния из-за пандемии и ознакомят с методами борьбы со стрессом

сегодня, 22:36
Автор:

Дмитрий Симоненко

Учебный год в украинских школах начнется с урока, посвященного безопасной учебе условиях адаптивного карантина и распространения коронавируса. Об этом на официальной странице в Facebook сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

"Уже через несколько дней – праздник 1 сентября! Этот учебный год будет проходить в особых условиях. Поэтому важно посвятить первый урок правилам безопасного обучения во время карантина. Для проведения интерактивного урока рекомендуем педагогам воспользоваться подготовленными планами урока и дополнительными материалами", – сказано в сообщении.

Учебный год в школах Украины начнется с урока, на котором детям расскажут правду и мифы о коронавирусе

Источник: ura.news

Знания, полученные на первом уроке, объяснят детям новые правила поведения в школе в условиях карантина, раскроют мифы о COVID-19, пояснят основные правила респираторной гигиены. Также учеников проинформируют о психологической помощи в случае тревожного состояния из-за пандемии и ознакомят с методами борьбы со стрессом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об условии повторного закрытия столичного метрополитена.


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