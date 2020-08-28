Учебный год в школах Украины начнется с урока, на котором детям расскажут правду и мифы о коронавирусе

Учебный год в украинских школах начнется с урока, посвященного безопасной учебе условиях адаптивного карантина и распространения коронавируса. Об этом на официальной странице в Facebook сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

"Уже через несколько дней – праздник 1 сентября! Этот учебный год будет проходить в особых условиях. Поэтому важно посвятить первый урок правилам безопасного обучения во время карантина. Для проведения интерактивного урока рекомендуем педагогам воспользоваться подготовленными планами урока и дополнительными материалами", – сказано в сообщении.

Источник: ura.news

Знания, полученные на первом уроке, объяснят детям новые правила поведения в школе в условиях карантина, раскроют мифы о COVID-19, пояснят основные правила респираторной гигиены. Также учеников проинформируют о психологической помощи в случае тревожного состояния из-за пандемии и ознакомят с методами борьбы со стрессом.

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