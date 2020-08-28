Учебный год в школах Украины начнется с урока, на котором детям расскажут правду и мифы о коронавирусе

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Дмитрий Симоненко
Учебный год в украинских школах начнется с урока,
посвященного безопасной учебе условиях адаптивного карантина и распространения
коронавируса. Об этом на официальной странице в Facebook сообщает пресс-служба Министерства
образования и науки Украины.
"Уже
через несколько дней – праздник 1 сентября! Этот учебный год будет проходить в
особых условиях. Поэтому важно посвятить первый урок правилам безопасного
обучения во время карантина. Для проведения интерактивного урока рекомендуем
педагогам воспользоваться подготовленными планами урока и дополнительными
материалами", – сказано в сообщении.
Источник: ura.news
Знания, полученные
на первом уроке, объяснят детям новые правила поведения в школе в условиях
карантина, раскроют мифы о COVID-19, пояснят основные правила респираторной
гигиены. Также учеников проинформируют о психологической помощи в случае
тревожного состояния из-за пандемии и ознакомят с методами борьбы со стрессом.
Ранее портал
"Комментарии" сообщал об условии повторного закрытия столичного метрополитена.
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