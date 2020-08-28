Стало известно условие, при котором будет снова закрыто столичное метро

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Дмитрий Симоненко
Киевские власти будут вынуждены закрыть пассажирское
сообщение по городу, в том числе и метрополитен, если в столичных больницах будет
дефицит коек под больных COVID-19. Об этом заявил Виталий Кличко в
эфире Свобода Live.
"Я не хочу об этом говорить. Если произойдет взрыв
заболеваемости, мы будем вынуждены переходить к таким вещам, исключительно
беспокоясь за здоровье и жизни людей", - сказал мэр Киева.
Источник: itc.ua
Однако, однозначного ответа на вопрос об остановке
движении общественного транспорта в городе, в случае попадания столицы в "красную" карантинную
зону, чиновник так и не дал.
"Я против того, чтобы стричь всех под одну гребенку для
того, чтобы одни правила для всех делать. Исключительно мэры городов, на
местах, испытывают и несут ответственность перед обществом для того, чтобы
вспышки не было ... Что значит взрыв? Взрыв означает, что количество коек,
количество врачей меньше количества пациентов", - заявил Кличко.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что с понедельника
начинает действовать новое карантинное зонирование.
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