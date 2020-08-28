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Главная Новости Общество события Стало известно условие, при котором будет снова закрыто столичное метро
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Стало известно условие, при котором будет снова закрыто столичное метро

Однозначного ответа о работе общественного транспорта в столице в случае попадания Киева в "красную" карантинную зону Кличко так и не дал

сегодня, 21:32
Автор:

Дмитрий Симоненко

Киевские власти будут вынуждены закрыть пассажирское сообщение по городу, в том числе и метрополитен, если в столичных больницах будет дефицит коек под больных COVID-19. Об этом заявил Виталий Кличко в эфире Свобода Live.

"Я не хочу об этом говорить. Если произойдет взрыв заболеваемости, мы будем вынуждены переходить к таким вещам, исключительно беспокоясь за здоровье и жизни людей", - сказал мэр Киева.

Стало известно условие, при котором будет снова закрыто столичное метро

Источник: itc.ua

Однако, однозначного ответа на вопрос об остановке движении общественного транспорта в городе, в случае попадания столицы в "красную" карантинную зону, чиновник так и не дал.

"Я против того, чтобы стричь всех под одну гребенку для того, чтобы одни правила для всех делать. Исключительно мэры городов, на местах, испытывают и несут ответственность перед обществом для того, чтобы вспышки не было ... Что значит взрыв? Взрыв означает, что количество коек, количество врачей меньше количества пациентов", - заявил Кличко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что с понедельника начинает действовать новое карантинное зонирование.


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