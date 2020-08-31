В Минздраве рассказали, почему школьников будут отправлять на самоизоляцию целыми классами

Целый класс могут отправить на самоизоляцию, если хотя бы у одного ученика обнаружат коронавирус. Об этом накануне старта учебного года рассказал в эфире ICTV главный санврач Украины Виктор Ляшко.

Уже завтра, 1 сентября, украинские школьники должны вернуться за парты. Не откроют свои двери для учеников только школы в городах и селах, которые оказались в красной карантинной зоне. Остановить стандартный учебный процесс могут и в тех классах зеленой, желтой и оранжевой зон, где кто-то из учеников подцепит коронавирус.

Обучение на карантине. Фото: mos.ru

"Если хотя бы одному из учеников в классе поставят диагноз коронавирус COVID-19, контактными будут считаться все дети в классе. Поэтому полным составом они должны будут уйти на самоизоляцию", - рассказал Виктор Ляшко.

Общая самоизоляция будет длиться стандартно - 14 дней. Причем, воспринимать как каникулы ее не стоит, говорят в Минздраве. Ведь в это время никто не будет останавливать учебный процесс. Просто эти две недели школьники будут учиться дистанционно.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, сколько масок в день может понадобиться одному школьнику.

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