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Минздрав назвал количество масок, которое понадобится одному школьнику в день

Министр здравоохранения Максим Степанов обнадежил родителей относительно ношения масок учениками в школе

сегодня, 12:29
Автор:

Таисия Ерохина

Украинским школьникам во время обучения достаточно одной защитной маски в день. Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

По словам главы Минздрава, одноразовую маску можно непрерывно носить три часа, но школьникам не нужно использовать средства индивидуальной защиты во время уроков.

Минздрав назвал количество масок, которое понадобится одному школьнику в день

"Школьники не всегда должны находиться в масках. Можно положить маску в карман, когда начинается урок, а на перемене - одеть снова", - пояснил Степанов.

Министр добавил, что родители могут выбрать тканевые маски: такую после школы следует постирать и погладить.

Напомним, в Минздраве изменили рекомендации для школ, которые распахнут свои двери 1 сентября в условиях эпидемии коронавируса. В частности, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что если один человек в классе заболеет коронавирусом, то на карантин пойдут все учителя и одноклассники.

Ранее сообщалось, что ВОЗ рекомендует 12-летним детям и старше наравне со взрослыми носить маски, чтобы уберечься от инфекции. Тогда как младшим детям рекомендуют надевать маски только тогда, когда невозможно соблюдать дистанцию.


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