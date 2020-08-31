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Главная Новости Общество наука и обучение Кого с 1 сентября ждет дистанционная школа: в Минобразования назвали «счастливчиков»
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Кого с 1 сентября ждет дистанционная школа: в Минобразования назвали «счастливчиков»

В Минобразования заверили о своевременном начале нового учебного года, но есть нюансы

сегодня, 16:59
Автор:

Таисия Ерохина

Школы, которые находятся в "красной" зоне эпидемиологической опасности из-за коронавирусной инфекции, начнут новый учебный год дистанционно. Об этом в.и.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет сообщил на брифинге 31 августа.

Как заявил глава Минобразования, обучение в Украине традиционно начнут 1 сентября, однако будут учитывать эпидемиологическую ситуацию в каждом регионе. Так, в населенных пунктах, соответствующих зеленому, желтому или оранжевому уровням, разрешается обучение в обычном режиме, но с четким соблюдением санитарных и норм безопасного поведения. А вот "красная" зона предусматривает только дистанционную форму образовательного процесса.

Кого с 1 сентября ждет дистанционная школа: в Минобразования назвали «счастливчиков»

Дистанционное обучение с 1 сентября ожидается в 19 зонах, где сейчас установлен красный уровень опасности из-за распространения COVID-19. В список попали:

- город Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;

- города Беляевка и Измаил Одесской области;

- города Дубно и Острог, Костопольский и Радивиловский районы Ровенской области;

- города Бережаны и Чертков и Бережанский район Тернопольской области;

- город Черновцы и Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский и Новоселицкий районы Черновицкой области.

Напомним, Минздрав назвал пять правил работы для учителей в условиях коронавирусной эпидемии.


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