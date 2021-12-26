У берегов Австралии заметили редкую рыбу с «лапками» (ВИДЕО)

Недавно возле австралийского острова Тасмания, исследователи обнаружили редкую рыбку розового оттенка, которая может передвигаться по дну с помощью "рук".

Фото: KAREN GOWLETT-HOLMES/TASMANIA UNIVERSITY

Как сообщает издание BBC, ученым удалось заметить ее с помощью камеры, которую поместили на 150-метровую глубину и наблюдали за жизнью морских обитателей. "Ходячую" розовую рыбку под названием Brachiopsilus dianthus увидели на удаленном морском парке Tasman Fracture.

Известно, что эта рыба очень редкая, ее видели всего четыре раза в жизни, последний — два десятилетия назад. "Ходячего" обитателя уже отнесли к видам, находящимся под угрозой исчезновения.

Исследователи говорят, что она передвигается по дну "лапками" и защищает себя от хищников с помощью токсинов, выделяемых через кожу. Питается Brachiopsilus dianthus в основном морскими червями и ракообразными.

Напомним, что недавно 39-летний россиянин поймал в море необычного обитателя, которого прозвали в сети "чизбургер с зубами". Рыбак рассказал, что большинство странных существ он находил в Норвежском и Баренцевом морях.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что у северного побережья Африки рыбаки поймали огромную рыбу-луну, вес которой составил около двух тонн. Такие размеры являются пока рекордными для этого региона. Рыбу измерили, взяли образцы ДНК, осмотрели и отпустили обратно в море.

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