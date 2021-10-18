logo
Русский Українська

BTC/USD

61860.87

ETH/USD

3752.55

LTC/USD

182.65

USD/UAH

26.45

EUR/UAH

30.60

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество невероятно Это надо видеть: поймана рыба весом в две тонны (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Это надо видеть: поймана рыба весом в две тонны (ВИДЕО)

У северного побережья Африки рыбаки поймали гигантскую рыбу-луну: ее вес был около двух тонн

сегодня, 15:20
Автор:

Светлана Шкурупий








В Средиземном море удалось поймать огромную рыбу-луну — самый "тяжелый" вид из современных костных рыб. Она попала в сети промыслового судна.

Это надо видеть: поймана рыба весом в две тонны (ВИДЕО)

Рыба-луна (фото из открытых источников)

Как сообщает издание Reuters, рыбаки охотились на тунца у северного побережья Африки, а поймали рыбу-луну гигантского размера. Ее даже не удалось нормально положить на весы, поскольку они рассчитаны на одну тонну, а вес рыбы, судя по ее тучности, был около двух тонн. Рыбаки посчитали, что она сломает механизм.

Длина рыбы составляла 3,2 метра, а ширина — 2,9 метров. Такие размеры являются рекордными для этого региона Африки. 

Морской биолог Энрике Остале, который осматривал крупный улов, отметил, что особь с помощью крана подняли из воды на несколько минут. Рыбу измерили, взяли образцы ДНК, осмотрели и отпустили обратно в море.

К слову, в обыкновенных лун-рыб сжатое с боков, высокое и короткое тело, что придает им крайне необычный вид. Она похожа на гигантскую тарелку. Несмотря на твердый "клюв", основу рациона обыкновенных лун-рыб составляет мягкая пища, хотя иногда они поедают небольших рыб и ракообразных. Основу питания луны-рыбы составляет планктон, а также сальпы, гребневики и медузы.

Напомним, что венгерский рыбак Тамаш Трекслер на каникулах в Египте поймал рыбу, вдвое большую, чем зафиксированный мировой рекорд Международной ассоциации рыбной ловли (IGFA). Вес рыбы почти вдвое превышал мировой рекорд — весил 7,6 килограмма.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Соединённых Штатах Америки рыбаки поймали очень редкую рыбу. Этот вид обладает большими зубами с передними резцами и боковыми коренными зубами, как у овец.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/business/environment/record-2-tonne-sunfish-found-off-coast-ceuta-2021-10-14/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ