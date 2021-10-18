Это надо видеть: поймана рыба весом в две тонны (ВИДЕО)



















В Средиземном море удалось поймать огромную рыбу-луну — самый "тяжелый" вид из современных костных рыб. Она попала в сети промыслового судна.

Рыба-луна (фото из открытых источников)

Как сообщает издание Reuters, рыбаки охотились на тунца у северного побережья Африки, а поймали рыбу-луну гигантского размера. Ее даже не удалось нормально положить на весы, поскольку они рассчитаны на одну тонну, а вес рыбы, судя по ее тучности, был около двух тонн. Рыбаки посчитали, что она сломает механизм.

Длина рыбы составляла 3,2 метра, а ширина — 2,9 метров. Такие размеры являются рекордными для этого региона Африки.

Морской биолог Энрике Остале, который осматривал крупный улов, отметил, что особь с помощью крана подняли из воды на несколько минут. Рыбу измерили, взяли образцы ДНК, осмотрели и отпустили обратно в море.

К слову, в обыкновенных лун-рыб сжатое с боков, высокое и короткое тело, что придает им крайне необычный вид. Она похожа на гигантскую тарелку. Несмотря на твердый "клюв", основу рациона обыкновенных лун-рыб составляет мягкая пища, хотя иногда они поедают небольших рыб и ракообразных. Основу питания луны-рыбы составляет планктон, а также сальпы, гребневики и медузы.

Напомним, что венгерский рыбак Тамаш Трекслер на каникулах в Египте поймал рыбу, вдвое большую, чем зафиксированный мировой рекорд Международной ассоциации рыбной ловли (IGFA). Вес рыбы почти вдвое превышал мировой рекорд — весил 7,6 килограмма.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Соединённых Штатах Америки рыбаки поймали очень редкую рыбу. Этот вид обладает большими зубами с передними резцами и боковыми коренными зубами, как у овец.

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