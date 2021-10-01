Рыбак поймал гигантского групера во время отпуска в Египте, вдвое обогнав мировой рекорд

Венгерский рыбак Тамаш Трекслер на каникулах в Египте поймал рыбу, вдвое большую, чем зафикслваного мирового рекорда Международной ассоциации рыбной ловли (IGFA). Вес рыбы почти вдвое превышал мировой рекорд - весил всего 7,6 килограмма, сообщает журнал Field & Stream.

Рыбак поймал групера, фото с открытых источников

Групер сопротивлялся около 15 минут. После взвешивания оказалось, что его масса составляет 14,26 килограмма. Другой туристический групер, пойманный в тот же день, весил 10,8 килограмма.

"Укус был очень сильным, — рассказывает Трекслер F & S. Рыба тянула с бешеной силой. Бой продолжался 15 минут. К тому времени, как рыба намоталось примерно на половине пути".

Трекслер говорит, что она потеряла силу. Когда он вытащил рыбу на поверхность, Трекслер говорит, что его "радость была огромной".

Он не осознавал, что рыба имеет потенциал стать мировым рекордом, но его гид Махмуд немедленно понял, когда он посмотрел на свинью. Рыба имеет потенциал почти вдвое увеличить существующий рекорд IGFA, вероятно, потому, что в прошлом не было много бродячих коралловых групп, представленных на рекордное рассмотрение. Фактически, предыдущий 16-фунтовый был первым гуляющим коралловым вместе, когда-нибудь представленным в IGFA. Чтобы квалифицировать рыбу для вакантного записи IGFA, она должна составлять не менее половины от максимального зафиксированного размера вида в зависимости от длины.

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