С рыбой внутри: на пляже нашли необычную медузу (ФОТО)

На пляже Харлин-Бэй (юго-запад Великобритании) фотограф дикой природы Ян Уоткин неожиданно наткнулся на необычную медузу, внутри которой плавала живая рыбка.

На пляже нашли медузу с живой рыбой внутри / Фото: pixabay

Как сообщает издание Daily Mail, мужчина вместе со своей собакой вышел утром на прогулку по пляже и увидел мертвую медузу, а через ее прозрачное тело и маленькую рыбку, плавающую внутри. Как оказалось, это была медуза-компас, которая по форме похожа на блюдце-колокол с 32 полукруглыми выступами коричневого цвета, идущими по всему краю. У нее всего 24 щупальца (по три штуки в восьми пучках). А вот выжившая рыбка внутри еще не была идентифицирована.

Известно, что маленькие рыбы часто прячутся в щупальцах медуз от более крупных сородичей, но в данном случае, защитник превратился в хищника. Эксперты полагают, что рыбка была ужалена медузой и если бы существо не выбросило на пляж, то ей предстояло бы медленно перевариваться в рудиментарном желудке.

Известно, что медузы-компасы питаются мелкой рыбой, крабами и даже другими медузами. Укус этого вида для человека не смертельный, но очень болезненный.

Фото: Ian Watkins/Triangle News

Напомним, что на шотландском пляже Эр в Южном Эйршире местная жительница, гуляя с собаками, наткнулась на громадную медузу, лежащую на берегу. Первым ее заметил питомец, который и привел хозяйку к своей находке.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что исследователи хотят научить дронов искать морских ос (Chironex fleckeri) — больших медуз, способных убить человека менее чем за три минуты. Они считаются одними из самых ядовитых животных в мире. Обычно они обитают в северных водах Австралии с октября по май.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!