Тайна острова Пасхи: ученые разрушили большой миф о его упадке

Научные открытия разрушают древний миф об острове Пасхи, а именно о причине упадка острова из-за перенаселения, интенсивного сельского хозяйства и нехватки ресурсов. Ученые из Колумбийской климатической школы считают, что население острова Пасхи до контакта с европейцами было гораздо меньше предыдущих представлений и его сокращение, вероятно, никогда не происходило.



Статуи моаи на острове Пасхи. Фото из открытых источников

Около 1000 лет назад небольшая группа полинезийцев поселилась на изолированном острове площадью 162 квадратных километра (приблизительно площадь Львова), который они назвали Рапа-Нуи. Численность острова начала расти, а люди для своей жизнедеятельности вырубили все деревья, убили морских птиц и уничтожили окружающую среду, что привело к упадку островной цивилизации, которая всем известна благодаря статуям моаи.

На пике расцвета население острова достигало около 17 тыс. человек. Однако, когда в 1722 году европейцы открыли остров и назвали его островом Пасхи, на нем проживало всего 2-3 тыс. человек.

По крайней мере, это популярная история, которая базировалась на прошлых исследованиях и распространена во многих фильмах и книгах. Однако новые исследования бросают вызов представлениям об экоциде на острове Пасхи. Группа ученых из Колумбийской климатической школы опубликовала свою работу в научном журнале Science Advances, где доказывает, что жители острова Пасхи поддерживали небольшое и стабильное население столетиями до прихода европейцев.

Авторы исследования проанализировали огороды рапануйцев, которые назвали каменными садами или альпинариями. Из-за того, что основа острова состоит из вулканической породы, а сильное выветривание смыло плодородные почвы, земля для сельского хозяйства нуждается в дополнительных механизмах ухода. Местные жители начали создавать огороды, которые огораживали камнями, чтобы уменьшить влияние ветра, а также осуществляли каменное мульчирование, помогавшее сохранять влажность и температурный режим для выращивания сладкого картофеля – основы рациона рапануйцев.

Ученые проанализировали спутниковые снимки и использовали искусственный интеллект для вычисления площадей городов рапануйцев. Оказалось, что пригодные сельскохозяйственные участки занимают менее 0,5% площади каменного острова и могли бы прокормить около 2 тыс. человек. Исследование костей и зубов жителей Рапа-Нуи показывает, что их диета состояла на 35-45% морской пищи. Таким образом, ученые приходят к выводу, что благодаря рыбе, морепродуктам, сладкому картофелю и другим источникам пищи на острове Пасхи могло проживать около 3 тыс. человек, что соответствует населению во время первого контакта с европейцами в 18 веке и опровергает гипотезу об экологическом коллапсе.

В 19 веке население острова Пасхи значительно сократилось. Это связано с тем, что к острову приплывали рабовладельцы и забирали людей на плантации. За несколько месяцев 1862 года было похищено 1500 мужчин и женщин, что составляло половину населения острова. Со временем искатели рабов занесли на остров оспу, от которой погибли еще сотни рапануйцев. Уже в 1877 году на острове проживало всего 111 человек, что объясняет причины потери культурного наследия, в частности, знаний о строительстве статуй моаи и языка рапануйцев.

По состоянию на 2017 год на острове обитает 7750 постоянных жителей, из них 3512 (45%) считают себя рапануйцами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что из-за поднятия уровня мирового океана сотни жителей одного из островов Кариб вынуждены покидать свои дома и переселяться в другие места.

Также "Комментарии" писали, что ученые обнаружили новую статую моаи на острове Пасхи. Она находилась в неожиданном месте и была незаметна для ученых и местных жителей.