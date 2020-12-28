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Главная Новости Общество наука и обучение Стал известен размер премий для учеников с лучшими баллами ВНО
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Стал известен размер премий для учеников с лучшими баллами ВНО

В Украине внедрят так называемую премию Президента Украины

сегодня, 20:40
Автор:

Вечканова Елена

28 декабря на очередном заседании Кабинета министров Украины утвержден проект акта относительно премирования лучших участников внешнего независимого оценивания. Предварительный вариант документ опубликовал в Telegram-канале народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Стал известен размер премий для учеников с лучшими баллами ВНО

Премии за лучший результат на ВНО получит всего 20 участников. Фото: slovoidilo.ua

Скорее всего, с 2021 ученики, которые продемонстрировали высокие результаты во время прохождения ВНО, будут получать специальные "президентские" премии, которые будут финансироваться из государственного бюджета. Их размер составит 5000 гривен.

"Для этого было выделено 100 000 гривен на 2021 год, то есть 20 учеников получат премию в размере 5 тыс. гривен", — подчеркнул нардеп.


Такое премирование планируют сделать ежегодным. Очевидно, к таким действиям представители власти прибегают, чтобы поощрить молодежь углублять знания и создать условия здоровой конкуренции. Официально в проекте документа целью внедрения финансового вознаграждения указаны "повышение интеллектуального потенциала общества и поощрение одаренных учащихся".

Когда президент Владимир Зеленский подпишет указ, неизвестно.

Впрочем, это не единственное "вливания" средств в сферу образования. На канале Алексея Гончаренко также опубликована информация об учреждении 300 стипендий Кабмина "за выдающиеся заслуги в области высшего образования, которые будут пожизненно назначаться научно-педагогическим работникам".

Ранее издание "Комментарии" сообщало о других достижениях украинских школьников. Так, в частности, на STEM is FEM украинские школьницы выясняли, кто из них лучшая бизнесвумен в агроотрасли.

Также на портале можно узнать, почему украинских учителей заставят заклеивать в учебниках по химии часть текста.


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Источник: https://t.me/oleksiihoncharenko
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