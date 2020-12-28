kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 28.12.2020

BTC/USD

27095.82

ETH/USD

739.23

LTC/USD

131.57

НБУ 28.12.2020

USD/UAH

28.41

EUR/UAH

34.75

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события На STEM is FEM украинские школьницы выяснили, кто из них лучшая агробизнесвумен
commentss НОВОСТИ Все новости

На STEM is FEM украинские школьницы выяснили, кто из них лучшая агробизнесвумен

STEM is FEM – социальный образовательный проект, призванный бороться с гендерными стереотипами в технической сфере и мотивировать украинских школьниц выбирать технические специальности

сегодня, 18:44
Автор:

Дмитрий Симоненко

Образовательный проект STEM is FEM провел очередной бесплатный обучающий модуль для украинских школьниц. На этот раз девушек посвятили в азы агропромышленности. Успешные женщины этой сферы рассказали о собственном опыте и интересных аспектах этой отрасли, а мотивационные спикеры поощряли девушек выбирать профессию по своему желанию, а не под давлением стереотипов.

На STEM is FEM украинские школьницы выяснили, кто из них лучшая агробизнесвумен

Фото: STEM is FEM

По традиции двухдневный модуль закончился призовым конкурсом. На этот раз девушки соревновались в том, кто построить самый успешный агробизнес в онлайн-симуляторе Farm Foresight. В игре максимально учтены украинские реалии – от погодных условий за предыдущие годы, до механизмов ценообразования. Поэтому участницы на время турнира превратились в настоящих СЕО украинских агропредприятий – выбирали культуры для посева, заключали контракты на поставку расходных материалов и сбыт готовой продукции, сдабривали и защищали посевы от непогоды.

"Творческое задание модуля STEM is FEM по агропромышленности было подобрано так, чтобы участницы смогли почувствовать себя у руля собственной агрокомпании и стартапа, и понять, что чем больше у них свободы действий, тем больше ответственности на руководящей должности. Опыт, полученный на модуле в игровой форме, в дальнейшем будет подпитывать их профессиональные амбиции и мотивировать двигаться к поставленным целям", – рассказывает один из инициаторов STEM is FEM, руководитель IT-компании Gamingtec Сапар Карягдыев.

Лучшей среди 30 участниц стала бориспольчанка Анна Бросалина. В подарок девушка получила квадрокоптер.

"Мотивационные лекции, мастер-классы – все это было невероятно интересно и вдохновляющее. Финальная игра меня захватила сразу, хотя и была довольно сложной. Сыграв несколько раз, я выработала для себя стратегию, которая позволяла получить довольно неплохой результат", – поделилась Анна Бросалина.

Отметим, STEM is FEM – социальный образовательный проект, призванный бороться с гендерными стереотипами в технической сфере и мотивировать украинских школьниц выбирать технические специальности. В рамках проекта проводятся многочисленные бесплатные учебные мероприятия. Следить за анонсами событий можно на сайте проекта или на официальных страницах в соцсетях Facebook и Instagram.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://stemisfem.org/
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ