На STEM is FEM украинские школьницы выяснили, кто из них лучшая агробизнесвумен

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Дмитрий Симоненко
Образовательный проект STEM is FEM провел очередной бесплатный обучающий модуль для украинских школьниц. На этот раз девушек посвятили в азы агропромышленности. Успешные женщины этой сферы рассказали о собственном опыте и интересных аспектах этой отрасли, а мотивационные спикеры поощряли девушек выбирать профессию по своему желанию, а не под давлением стереотипов.
Фото: STEM is FEM
По традиции двухдневный модуль закончился призовым конкурсом. На этот раз девушки соревновались в том, кто построить самый успешный агробизнес в онлайн-симуляторе Farm Foresight. В игре максимально учтены украинские реалии – от погодных условий за предыдущие годы, до механизмов ценообразования. Поэтому участницы на время турнира превратились в настоящих СЕО украинских агропредприятий – выбирали культуры для посева, заключали контракты на поставку расходных материалов и сбыт готовой продукции, сдабривали и защищали посевы от непогоды.
Лучшей среди 30 участниц стала бориспольчанка Анна Бросалина. В подарок девушка получила квадрокоптер.
Отметим, STEM is FEM – социальный образовательный проект, призванный бороться с гендерными стереотипами в технической сфере и мотивировать украинских школьниц выбирать технические специальности. В рамках проекта проводятся многочисленные бесплатные учебные мероприятия. Следить за анонсами событий можно на сайте проекта или на официальных страницах в соцсетях Facebook и Instagram.
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