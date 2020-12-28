На STEM is FEM украинские школьницы выяснили, кто из них лучшая агробизнесвумен

Образовательный проект STEM is FEM провел очередной бесплатный обучающий модуль для украинских школьниц. На этот раз девушек посвятили в азы агропромышленности. Успешные женщины этой сферы рассказали о собственном опыте и интересных аспектах этой отрасли, а мотивационные спикеры поощряли девушек выбирать профессию по своему желанию, а не под давлением стереотипов.

Фото: STEM is FEM

По традиции двухдневный модуль закончился призовым конкурсом. На этот раз девушки соревновались в том, кто построить самый успешный агробизнес в онлайн-симуляторе Farm Foresight. В игре максимально учтены украинские реалии – от погодных условий за предыдущие годы, до механизмов ценообразования. Поэтому участницы на время турнира превратились в настоящих СЕО украинских агропредприятий – выбирали культуры для посева, заключали контракты на поставку расходных материалов и сбыт готовой продукции, сдабривали и защищали посевы от непогоды.

"Творческое задание модуля STEM is FEM по агропромышленности было подобрано так, чтобы участницы смогли почувствовать себя у руля собственной агрокомпании и стартапа, и понять, что чем больше у них свободы действий, тем больше ответственности на руководящей должности. Опыт, полученный на модуле в игровой форме, в дальнейшем будет подпитывать их профессиональные амбиции и мотивировать двигаться к поставленным целям", – рассказывает один из инициаторов STEM is FEM, руководитель IT-компании Gamingtec Сапар Карягдыев.

Лучшей среди 30 участниц стала бориспольчанка Анна Бросалина. В подарок девушка получила квадрокоптер.

"Мотивационные лекции, мастер-классы – все это было невероятно интересно и вдохновляющее. Финальная игра меня захватила сразу, хотя и была довольно сложной. Сыграв несколько раз, я выработала для себя стратегию, которая позволяла получить довольно неплохой результат", – поделилась Анна Бросалина.

Отметим, STEM is FEM – социальный образовательный проект, призванный бороться с гендерными стереотипами в технической сфере и мотивировать украинских школьниц выбирать технические специальности. В рамках проекта проводятся многочисленные бесплатные учебные мероприятия. Следить за анонсами событий можно на сайте проекта или на официальных страницах в соцсетях Facebook и Instagram.





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