Шок: в Австралии расцвел уникальный "трупный цветок" (ФОТО)

В ботаническом саду Аделаиды, расположенном в Южной Австралии, расцвел уникальный цветок, который называется Titum Arum и является самым большим в мире. Об этом стало известно из социальной сети Instagram, где были опубликованы впечатляющие фотографии этого необычного растения.

Самый большой в мире цветок имеет неприятный запах/ Иллюстрационное фото

Стоит отметить, что самый большой цветок в мире под названием Titan Arum цветет не более 48 часов и затем распускается один раз в 5-10 лет. Растение достигает более полутора метров в высоту и выглядит очень необычно, однако цветок испускает сильнейшее зловоние, которое сравнивают с чем-то средним между запахом трупа, тухлых яиц и протухшей рыбы. Именно из-за этого удивительный Titan Arum называют "трупным цветком".





В высоту распустившийся цветок может достигать 1,5 — 2 метров, а его вес составляет десятки килограммов. Titan Arum, достигает своего пика зловония в первые 24 часа цветения и обычно увядает в течение 48 часов.

Находиться рядом с этим необычным растением без маски или платка очень затруднительно, так как исходящую от него вонь способен выдержать далеко не каждый.





Titan Arum был открыт в 1878 году на индонезийском острове Суматра, жители которого и дали ему жуткое название — "трупный цветок". Стоит отметить, что своим зловонием растение призвано "привлекать" жуков-мертвоедов и мух-падальщиков, которые его опыляют.

Искусственно это гигантское растение смогли вырастить всего в нескольких ботанических садах мира, поэтому увидеть его цветение считается невероятным везением.

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