Самый крупный в мире айсберг растаял: сколько воды попало в океан

Исследователи, которые с 2017 года наблюдают за "жизнью" одного из самых крупных айсбергов, отколовшегося от Антарктиды, заявили, что он достиг максимальной скорости таяние и сбросил в океан более 152 миллиардов тонн пресной воды.

Растаял самый большой в мире айсберг / Фото: Wikipedia

Известно, что айсберг А68 дрейфовал в море три с половиной года, он был шестым по величине на планете и первым самым крупным айсбергом, плавающем в море. Когда он откололся, его площадь составляла 5800 кв. м, что примерно составляет половину площади Закарпатской области. Он дрейфовал в Южной Атлантике, где теплые воды разбили его на куски.

Ученые говорят, что в море Сквоша, айсберг в 8 раз быстрее начал терять свою массу из-за теплых вод, которые омывали его края и основание. С ноября 2020 по январь 2021 года крупный кусок льда потерял более 152 миллиардов тонн пресной воды — этого количества хватит, чтобы заполнить более 60 миллионов бассейнов олимпийского размера.

Исследователи переживают, что айсберг может врезаться в остров Южная Джорджия, где обитают большие популяции пингвинов и тюленей.

Напомним, что в музее печально известного Титаника произошло обрушение стены, изображающей айсберг, который стал причиной крушения знаменитого парохода. Сообщается, что в результате происшествия пострадали несколько посетителей музея.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученые 26-й Украинской антарктической экспедиции (УАЭ), которые сейчас находятся на станции "Академик Вернадский", наблюдали за уникальным явлением.

Читай также, от Антарктиды в западной части шельфового ледника Ронне откололся гигантский айсберг. Общая площадь глыбы превышает размеры испанского острова Майорка.

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