От Антарктиды откололся самый большой в мире айсберг: снимок

От Антарктиды в западной части шельфового ледника Ронне откололся гигантский айсберг. Общая площадь глыбы превышает размеры испанского острова Майорка.

Антарктида (фото из открытых источников)

Как сообщает Европейское космическое агентство, на днях от Антарктиды откололся самый большой в мире айсберг. Гигантский ледник обнаружили британские и американские ученые, которые анализировали снимки с аппарата наблюдения за Землей. Его площадь составляет примерно 4320 кв. километров.

Айсберг получил обозначение А-76. Он имеет длину 170 километров и шириной 25 километров. Сейчас он дрейфует в море Уэдделл. Подчеркивается, что по площади глыба чуть больше, чем испанский остров Майорка.

Как сообщали ранее житель Швейцарии Майк Хорн, известный современный исследователь и искатель приключений, во время очередного своего путешествия на Полюс, решил покорить огромный айсберг. Видео очередного приключения он опубликовал на своем канале в YouTube.С данной целью Хорн с товарищем высадились на дрейфующую ледяную глыбу, взяв с собой специальное оборудование. Их целью стало покорение верхушки ледяного острова. Но во время восхождения произошло непредвиденное: айсберг под тяжестью путешественников перевернулся — ведь законы физики никто не отменял.

К счастью, оба мужчины во время падения не пострадали. Зато видео покорения айсберга, снятое Майком Хорном на камеру, облетело сеть и стало "вирусным", набрав более 3 млн просмотров. Пользователи признаются, что моментами оно напоминает сцены из "Титаника" с одной только разницей – плакать в конце не пришлось.



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