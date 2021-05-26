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От Антарктиды откололся самый большой в мире айсберг: снимок

Гигантский ледник обнаружили британские и американские ученые

сегодня, 05:14
Автор:

Ольга Чародий

От Антарктиды в западной части шельфового ледника Ронне откололся гигантский айсберг. Общая площадь глыбы превышает размеры испанского острова Майорка.

От Антарктиды откололся самый большой в мире айсберг: снимок

Антарктида (фото из открытых источников)

Как сообщает Европейское космическое агентство, на днях от Антарктиды откололся самый большой в мире айсберг. Гигантский ледник обнаружили британские и американские ученые, которые анализировали снимки с аппарата наблюдения за Землей. Его площадь составляет примерно 4320 кв. километров.

Айсберг получил обозначение А-76. Он имеет длину 170 километров и шириной 25 километров. Сейчас он дрейфует в море Уэдделл. Подчеркивается, что по площади глыба чуть больше, чем испанский остров Майорка.

Как сообщали ранее житель Швейцарии Майк Хорн, известный современный исследователь и искатель приключений, во время очередного своего путешествия на Полюс, решил покорить огромный айсберг. Видео очередного приключения он опубликовал на своем канале в YouTube.С данной целью Хорн с товарищем высадились на дрейфующую ледяную глыбу, взяв с собой специальное оборудование. Их целью стало покорение верхушки ледяного острова. Но во время восхождения произошло непредвиденное: айсберг под тяжестью путешественников перевернулся — ведь законы физики никто не отменял.

К счастью, оба мужчины во время падения не пострадали. Зато видео покорения айсберга, снятое Майком Хорном на камеру, облетело сеть и стало "вирусным", набрав более 3 млн просмотров. Пользователи признаются, что моментами оно напоминает сцены из "Титаника" с одной только разницей – плакать в конце не пришлось.


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