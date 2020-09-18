Как путешественники вершину айсберга покоряли, или «Титаник наоборот»

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Дмитрий Симоненко
Житель Швейцарии Майк Хорн, известный современный
исследователь и искатель приключений, во время очередного своего путешествия на
Полюс, решил покорить огромный айсберг. Видео очередного приключения он
опубликовал на своем канале в YouTube.
Источник:MIKE HORN , FACEBOOK
С данной целью Хорн с товарищем высадились на
дрейфующую ледяную глыбу, взяв с собой специальное оборудование. Их целью стало
покорение верхушки ледяного острова. Но во время восхождения произошло
непредвиденное: айсберг под тяжестью путешественников перевернулся - ведь законы
физики никто не отменял. К счастью, оба мужчины во время падения не пострадали.
Зато видео покорения айсберга, снятое Майком Хорном
на камеру, облетело сеть и стало "вирусным", набрав более 3 млн просмотров. Пользователи признаются, что
моментами оно напоминает сцены из "Титаника" с одной только разницей – плакать в
конце не пришлось.
53-летний Майк Хорн также известен тем, что прошел вокруг земли через оба полюса. Он шел пешком, на лыжах, пользовался воздушным змеем, достигнув и точки в Антарктиде, где всюду вокруг север, и точки в Арктике, где юг вокруг!
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что скоро будет
установлен новый мировой "тыквенный" рекорд.
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