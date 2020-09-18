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Главная Новости Общество невероятно Как путешественники вершину айсберга покоряли, или «Титаник наоборот»
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Как путешественники вершину айсберга покоряли, или «Титаник наоборот»

Видео покорения айсберга, снятое Майком Хорном на камеру, облетело сеть и стало «вирусным», набрав более 3 млн просмотров

сегодня, 15:58
Автор:

Дмитрий Симоненко

Житель Швейцарии Майк Хорн, известный современный исследователь и искатель приключений, во время очередного своего путешествия на Полюс, решил покорить огромный айсберг. Видео очередного приключения он опубликовал на своем канале в YouTube.

Как путешественники вершину айсберга покоряли, или «Титаник наоборот»

Источник:MIKE HORN , FACEBOOK

С данной целью Хорн с товарищем высадились на дрейфующую ледяную глыбу, взяв с собой специальное оборудование. Их целью стало покорение верхушки ледяного острова. Но во время восхождения произошло непредвиденное: айсберг под тяжестью путешественников перевернулся - ведь законы физики никто не отменял. К счастью, оба мужчины во время падения не пострадали.

Зато видео покорения айсберга, снятое Майком Хорном на камеру, облетело сеть и стало "вирусным", набрав более 3 млн просмотров. Пользователи признаются, что моментами оно напоминает сцены из "Титаника" с одной только разницей – плакать в конце не пришлось.

53-летний Майк Хорн также известен тем, что прошел вокруг земли через оба полюса. Он шел пешком, на лыжах, пользовался воздушным змеем, достигнув и точки в Антарктиде, где всюду вокруг север, и точки в Арктике, где юг вокруг!

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что скоро будет установлен новый мировой "тыквенный" рекорд.




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