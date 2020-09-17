Новый "тыквенный" рекорд установлен в Британии

В Великобритании братья-фермеры планируют установить новый мировой "тыквенный" рекорд. Об этом этом сообщает Freshplaza .

Источник: bigpicture.ru

Братья-близнецы Стюарт и Ян Паттон году вырастили самую большую в Соединенном Королевстве тыкву. Сейчас вес овоща достигает почти 1200 кг. Братья также надеются, что это самая большая тыква в мире.



Для того, чтобы вырастить плод таких размеров, братья-фермеры посвящали "пестованию" тыквы не менее 6 часов ежедневно. В результате такой заботы, веса более тонны овощ достиг уже на 87 день своей "жизни". Сейчас его окружность составляет более 6 метров.

Кстати, это не первый тыквенный рекорд близнецов Паттонов. В прошлом году плод, который вырастили братья, достиг почти 1105 кг.

Сейчас мировой рекорд по тыквам весом 1190,5 кг принадлежит бельгийцу Матиасу Виллеминсу.

Для получения тыквы чрезвычайных размеров нужна специальная генетическая комбинация. Для этого используется сорт Атлантик Джаянт / Atlantic Giant, а для увеличения показателей фермеры скрещивают несколько сортов растений.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что австриец Йозеф Кеберле установил мировой рекорд, пробыв в кабине со льдом более двух с половиной часа.

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