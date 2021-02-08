Родители против: в украинских школах могут появиться новые предметы

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Мокрик Анастасия
Министерство образования и науки Украины хочет ввести новые школьные
предметы для учеников 5-9 классов учреждений общего
среднего образования. Об этом
сообщается на сайте МОН.
В школах могут ввести христианскую этику и библейскую история - фото: из открытых источников
Так, в школах предлагают сделать обязательными два новых предмета: христианскую этику и библейскую историю. По этим предметам, так
же как и по остальным, будут сдавать экзамены, ученики будут получать оценки,
которые в итоге пойдут в аттестат.
Однако далеко не все родители
положительно отреагировали на эту новость. В социальной сети идёт активное
обсуждение потенциальных нововведений. Далеко не все считают, что вводить такие
предметы для детей, правильно, передает 1+1.
Некоторые подметили, что среди
учеников многие дети из семей с разными вероисповеданиями, а также из семей атеистов.
В связи с этим нельзя навязывать детям религию. Еще часть родителей подметила,
что предметов в школе и так очень много. Поэтому вводить еще два – перебор. А
кто-то предложил заменить эти два предмета на курс сексуальной этики, посчитав,
что это для детей было бы важнее.
Стоит отметить, что согласно статье 35 Конституции Украины, церковь и религиозные организации в Украине отделены от государства, а школа – от церкви.
Также сообщается, что обращения общественности смогут повлиять на решение образовательного министерства. Начало работы новой программы запланировано на сентябрь 2022 года.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что в Украине собираются существенно усилить наказание за нарушение ПДД, а также о том, что для призывников в 2021 году появились новые правила.
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