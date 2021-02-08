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Родители против: в украинских школах могут появиться новые предметы

Родители школьников активно обсуждают в социальной сети идею с введением новых предметов

сегодня, 14:58
Автор:

Мокрик Анастасия

Министерство образования и науки Украины хочет ввести новые школьные предметы для учеников 5-9 классов учреждений общего среднего образования. Об этом сообщается на сайте МОН.

Родители против: в украинских школах могут появиться новые предметы

В школах могут ввести христианскую этику и библейскую история - фото: из открытых источников

Так, в школах предлагают сделать обязательными два новых предмета: христианскую этику и библейскую историю. По этим предметам, так же как и по остальным, будут сдавать экзамены, ученики будут получать оценки, которые в итоге пойдут в аттестат.

Однако далеко не все родители положительно отреагировали на эту новость. В социальной сети идёт активное обсуждение потенциальных нововведений. Далеко не все считают, что вводить такие предметы для детей, правильно, передает 1+1.

Некоторые подметили, что среди учеников многие дети из семей с разными вероисповеданиями, а также из семей атеистов. В связи с этим нельзя навязывать детям религию. Еще часть родителей подметила, что предметов в школе и так очень много. Поэтому вводить еще два – перебор. А кто-то предложил заменить эти два предмета на курс сексуальной этики, посчитав, что это для детей было бы важнее.

Стоит отметить, что согласно статье 35 Конституции Украины, церковь и религиозные организации в Украине отделены от государства, а школа – от церкви. 

Также сообщается, что обращения общественности смогут повлиять на решение образовательного министерства. Начало работы новой программы запланировано на сентябрь 2022 года.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что в Украине собираются существенно усилить наказание за нарушение ПДД, а также о том, что для призывников в 2021 году появились новые правила



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Источник: https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR14AIe4aYDAIUHAf6ax4hhiONxaLgTG15aaP3Vl0TV4jNB3-zDFBeUZbUg&v=vLKzB9IDBs8&feature=youtu.be&ab_channel=%D0%A1%D0%BD%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B71%2B1
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