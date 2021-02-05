Военный призыв 2021 в Украине: что изменилось

В этом году в концепции военного призыва для срочников произошли некоторые изменения. Отныне призывников будут сразу отправлять в воинские части, без предварительного направления в учебные центры. Об этом сообщает сайт АрміяInform.

Названы новые правила для призывников - фото: из открытых источников

Так, по информации источника, в этом году базовая подготовка для призывников будет проходить в воинских частях. Там же они смогут определиться с профессией, лично поговорить с командиром, а также ознакомиться с особенностями службы. Пройдя все перечисленные этапы, призывников смогут отправить в учебные центры. Далее уже будет происходить распределение по воинским частям.

Подполковник Роман Потерлевич отметил, что новые правила пришлись по душе командирам частей. В связи с тем, что призывников отправляют сразу в часть, они теперь лично смогут побеседовать с каждым и понять, какая специальность больше подойдет кому или иному призывнику. По его мнению, это существенно упростит задачу.

Сообщается, что пока неизвестно, сколько точно новобранцев будет во время весеннего призыва в этом году. Однако рассчитывается не менее, чем на 700 человек. Уже в апреле планируется отправление первых призывников в воинские части. Стоит отметить, что в первую очередь повестку получат лица, в возрасте от 20 до 27 лет. Исключением являются те, у кого освобождение от призыва на военную службу.

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