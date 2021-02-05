Военный призыв 2021 в Украине: что изменилось

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Мокрик Анастасия
В этом году в концепции военного
призыва для срочников произошли некоторые изменения. Отныне призывников будут
сразу отправлять в воинские части, без предварительного направления в учебные
центры. Об этом сообщает сайт АрміяInform.
Названы новые правила для призывников - фото: из открытых источников
Так, по информации источника, в этом
году базовая подготовка для призывников будет проходить в воинских частях. Там
же они смогут определиться с профессией, лично поговорить с командиром, а также
ознакомиться с особенностями службы. Пройдя все перечисленные этапы,
призывников смогут отправить в учебные центры. Далее уже будет происходить распределение
по воинским частям.
Подполковник Роман Потерлевич
отметил, что новые правила пришлись по душе командирам частей. В связи с тем, что призывников отправляют сразу в часть, они теперь лично
смогут побеседовать с каждым и понять, какая специальность больше подойдет кому
или иному призывнику. По его мнению, это существенно упростит задачу.
Сообщается, что пока неизвестно, сколько точно новобранцев будет во время весеннего призыва в этом году. Однако рассчитывается не менее, чем на 700 человек. Уже в апреле планируется отправление первых призывников в воинские части. Стоит отметить, что в первую очередь повестку получат лица, в возрасте от 20 до 27 лет. Исключением являются те, у кого освобождение от призыва на военную службу.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что украинская армия получит современную сверхмощную винтовку, а также о том, что армия Южной Кореи начнет использовать робота для уборки мин.
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