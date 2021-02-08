В Украине собираются существенно усилить наказание за нарушение ПДД: что известно

В Украине собираются жестко усилить наказание на нарушение правил дорожного движения, и для этого создано уже несколько законопроектов. Данную информацию обнародовало издание Obozrevatel.

Нарушение ПДД - фото из открытых источников

В частности, в Верховной раде зарегистрированы, и уже прошли первое чтение проекты таких законов №2694, 2695, 2696, 2697, касающиеся ужесточения наказания для водителей, которые нарушают ПДД.

Первый блок изменений касается новых штрафов в размере 510 гривен, которые нарушители могут получить за разговор по телефону за рулем, непристегнутый ремень, отсутствие номерного знака, отсутствие мотошлема (для мотоциклистов), нарушение правил проезда перекрестков, остановок общественного транспорта и другое.

680 гривен штрафа может ожидать тех, кто нарушает правила стоянки.

В законопроектах также указаны штрафы, которые планируют ввести по отношению к водителям, которые ездят без прав. В таком случае украинцам придется платить 1190 гривен. А вот после лишения прав водителя ожидает штраф в размере 20 400 гривен.

Также планируется ужесточить наказание за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Нарушителям могут выписать штраф до 51 тысячи или лишить свободы сроком на 12 лет.

Кроме этого, полицейские будут проводить специальные рейды с 22:00 до 08:00, во время которых копы смогут избирательно останавливать водителей для проверки на состояние алкогольного опьянения.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в правилах дорожного движения произошли некоторые изменения, в связи с которыми полицейские не смогут больше останавливать автомобили с помощью жезла.





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