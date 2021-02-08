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В Украине собираются существенно усилить наказание за нарушение ПДД: что известно

В частности, планируется ужесточить наказание за вождение в состоянии алкогольного опьянения

сегодня, 14:07
Автор:

Елизавета Черных

В Украине собираются жестко усилить наказание на нарушение правил дорожного движения, и для этого создано уже несколько законопроектов. Данную информацию обнародовало издание Obozrevatel.

В Украине собираются существенно усилить наказание за нарушение ПДД: что известно

Нарушение ПДД - фото из открытых источников

В частности, в Верховной раде зарегистрированы, и уже прошли первое чтение проекты таких законов №2694, 2695, 2696, 2697, касающиеся ужесточения наказания для водителей, которые нарушают ПДД. 

Первый блок изменений касается новых штрафов в размере 510 гривен, которые нарушители могут получить за разговор по телефону за рулем, непристегнутый ремень, отсутствие номерного знака, отсутствие мотошлема (для мотоциклистов), нарушение правил проезда перекрестков, остановок общественного транспорта и другое. 

680 гривен штрафа может ожидать тех, кто нарушает правила стоянки. 

В законопроектах также указаны штрафы, которые планируют ввести по отношению к водителям, которые ездят без прав. В таком случае украинцам придется платить 1190 гривен. А вот после лишения прав водителя ожидает штраф в размере 20 400 гривен. 

Также планируется ужесточить наказание за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Нарушителям могут выписать штраф до 51 тысячи или лишить свободы сроком на 12 лет. 

Кроме этого, полицейские будут проводить специальные рейды с 22:00 до 08:00, во время которых копы смогут избирательно останавливать водителей для проверки на состояние алкогольного опьянения.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в правилах дорожного движения произошли некоторые изменения, в связи с которыми полицейские не смогут больше останавливать автомобили с помощью жезла. 



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Источник: https://www.obozrevatel.com/ukr/auto/news/v-ukraini-gotuyutsya-zhorstko-karati-pyanih-vodiiv-koli-start.htm
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