В ПДД внесены изменения: в каком случае полиция не сможет остановить автомобиль

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Мокрик Анастасия
В правилах дорожного движения произошли некоторые изменения, в связи с
которыми полицейские не смогут больше останавливать автомобили с помощью жезла.
Об этом сообщает Дорожный адвокат.
Полицейские больше не смогут останавливать авто с помощью жезла - фото: из открытых источников
Так, по информации источника, согласно новым правилам, стражи порядка имеют
право пользоваться жезлом только для регулирования дорожного движения. В случае, если полицейский предпримет попытку
остановить проезжающее авто таким образом, водитель имеет право проигнорировать
требование и проехать дальше. Такое требование остановки является незаконным.
На сегодняшний день инспектор может остановить авто только с помощью
сигнального диска с красным сигналом или же руки, указывая при этом на машину и
на место, куда ей необходимо будет припарковаться. Также остановка авто
полицейским считается законной, если он использует громкоговорящее устройство.
Допускается также и остановка с помощью включенного
проблескового маячка синего и красного или только красного цвета. Еще может быть использовано специальное табло, на
котором будет отмечено требование об остановке авто.
При остановке транспортного средства сотрудник полиции обязан назвать водителю причину остановки, а также представиться, назвав свою фамилию, должность и специальное звание. По требованию водителя он должен предъявить своё удостоверение.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, чем можно заняться, когда оказался в пробке, дав несколько советов водителям, а также о том, что простой учитель сделал копию культового американского спорткара. В Сети было опубликовано видео с необычным автомобилем.
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