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В ПДД внесены изменения: в каком случае полиция не сможет остановить автомобиль

Полиция больше не сможет применять жезл для остановки авто

сегодня, 10:47
Автор:

Мокрик Анастасия

В правилах дорожного движения произошли некоторые изменения, в связи с которыми полицейские не смогут больше останавливать автомобили с помощью жезла. Об этом сообщает Дорожный адвокат.

В ПДД внесены изменения: в каком случае полиция не сможет остановить автомобиль

Полицейские больше не смогут останавливать авто с помощью жезла - фото: из открытых источников

Так, по информации источника, согласно новым правилам, стражи порядка имеют право пользоваться жезлом только для регулирования дорожного движения.  В случае, если полицейский предпримет попытку остановить проезжающее авто таким образом, водитель имеет право проигнорировать требование и проехать дальше. Такое требование остановки является незаконным.

На сегодняшний день инспектор может остановить авто только с помощью сигнального диска с красным сигналом или же руки, указывая при этом на машину и на место, куда ей необходимо будет припарковаться. Также остановка авто полицейским считается законной, если он использует громкоговорящее устройство. Допускается также и остановка с помощью включенного проблескового маячка синего и красного или только красного цвета. Еще может быть использовано специальное табло, на котором будет отмечено требование об остановке авто.

При остановке транспортного средства сотрудник полиции обязан назвать водителю причину остановки, а также представиться, назвав свою фамилию, должность и специальное звание. По требованию водителя он должен предъявить своё удостоверение. 

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, чем можно заняться, когда оказался в пробке, дав несколько советов водителям, а также о том, что простой учитель сделал копию культового американского спорткара. В Сети было опубликовано видео с необычным автомобилем. 



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Источник: https://doradvokat.com.ua/yakshcho-politseyskyy-zupynyaye-avtomobil-zhezlom-mayete-zakonne-pravo-yogo-ignoruvaty/
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