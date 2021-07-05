logo
Русский Українська

BTC/USD

33591.19

ETH/USD

2211.10

LTC/USD

136.97

USD/UAH

27.40

EUR/UAH

32.55

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество наука и обучение Почему кошкам нравится спать на клавиатуре
commentss НОВОСТИ Все новости

Почему кошкам нравится спать на клавиатуре

Консультант по поведению животных Эми Шоджаи рассказала, почему кошкам нравится спать на клавиатуре ноутбука

сегодня, 17:50
Автор:

Светлана Шкурупий

Владельцы кошек, особенно те, кто работает удаленно, знают, как домашние питомцы любят лежать на клавиатуре ноутбуков. С чем это связано? Почему кошкам так нравятся неудобные клавиши?

Почему кошкам нравится спать на клавиатуре

Почему кошкам нравится спать на клавиатуре / Фото: photo.99px

Одна из главных причин такого поведения домашних любимцев — тепло, которое исходит от устройства. Термонейтральная зона (зона с комфортной температурой) для кошки составляет 30-38 градусов.

Эксперты говорят, что кошки максимально комфортно чувствуют себя в тех местах, где им не нужно использовать собственную энергию для обогрева или охлаждения тела. А клавиатуры ноутбуков часто бывают теплыми, как и батареи или нагретые солнцем места, где любят отдыхать пушистые животные. 

Если же ваш ноутбук не нагревается или кошка приходит и ложится на клавиатуру персонального компьютера, тогда дело может быть во владельце, ведь эти животные также умеют и могут ревновать.

Консультант по поведению животных Эми Шоджаи говорит, что если вы держите ноутбук на коленях, то кошка может мешать вам работать или смотреть фильм, потому что хочет внимания. Чтобы переключить его на себя, она решает занять позицию между вами и монитором. 

Если такое поведение питомца вас раздражает, то сделайте кошке альтернативную "обогревательную" зону рядом с вами, например, купите специальную подстилку. 

Напомним, что днем кошки любят спать на диванах и в своих лежаках, а вот ночью пробираются поближе к хозяину, забираясь к нему на спину или живот. Американский ветеринар Зей Сатчу рассказал, с чем может быть связано такое поведение животных. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему кошки мурлыкают.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.inverse.com/article/44177-why-do-cats-love-laptops-science-explains
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ