Владельцы кошек, особенно те, кто работает удаленно, знают, как домашние питомцы любят лежать на клавиатуре ноутбуков. С чем это связано? Почему кошкам так нравятся неудобные клавиши?

Почему кошкам нравится спать на клавиатуре / Фото: photo.99px

Одна из главных причин такого поведения домашних любимцев — тепло, которое исходит от устройства. Термонейтральная зона (зона с комфортной температурой) для кошки составляет 30-38 градусов.

Эксперты говорят, что кошки максимально комфортно чувствуют себя в тех местах, где им не нужно использовать собственную энергию для обогрева или охлаждения тела. А клавиатуры ноутбуков часто бывают теплыми, как и батареи или нагретые солнцем места, где любят отдыхать пушистые животные.

Если же ваш ноутбук не нагревается или кошка приходит и ложится на клавиатуру персонального компьютера, тогда дело может быть во владельце, ведь эти животные также умеют и могут ревновать.

Консультант по поведению животных Эми Шоджаи говорит, что если вы держите ноутбук на коленях, то кошка может мешать вам работать или смотреть фильм, потому что хочет внимания. Чтобы переключить его на себя, она решает занять позицию между вами и монитором.

Если такое поведение питомца вас раздражает, то сделайте кошке альтернативную "обогревательную" зону рядом с вами, например, купите специальную подстилку.

Напомним, что днем кошки любят спать на диванах и в своих лежаках, а вот ночью пробираются поближе к хозяину, забираясь к нему на спину или живот. Американский ветеринар Зей Сатчу рассказал, с чем может быть связано такое поведение животных.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему кошки мурлыкают.

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