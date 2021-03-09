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Есть несколько причин: ученые выяснили, почему кошки мурлыкают

Мурчание исходит из гортани животного

сегодня, 15:05
Автор:

Светлана Шкурупий

Коты очень любят, когда их гладят и при этом очень громко мурлычут. Но как оказалось, этот специфический вид общения не обязательно означает, что домашний питомец испытывает удовольствие.

Есть несколько причин: ученые выяснили, почему кошки мурлыкают

Что означает мурчание котов / фото: ISTOCK

Ученые заявили, что пока нет одного научного объяснения, почему коты издают такие звуки. Но есть несколько предположений, указывающих на то, что коты указывают таким образом на свои потребности, при этом важную роль играет частота и громкость мурлыканья. Например, своими вибрациями они могут сообщать о голоде. 

"Мурлыканье, указывающее на голод кошки, на самом деле, разделяло слуховые сигналы с шумами, которые издают голодные дети, когда они плачут", — рассказал доктор Лорен Финка.

То есть, голодные питомцы содержали в своем естественно низкочастотном мурлыканье необычный высокочастотный элемент, похожий на детский плач. С помощью своих вибраций кошки влияют на инстинкты человека, что тот их покормил. А еще исследователи говорят, что домашние любимцы могут мурлыкать, когда ранены или испытывают страдания по причине того, что это их успокаивает и расслабляет. 

В ученых также есть сведения, указывающие на то, что мурчание котов вызывает лечебный эффект. Когда они отдыхают, мурчание — энергосберегающий способ поддержания их костей и тканей в порядке. 

Но своим мурлыканьем коты делают хорошо не только себе, но и людям. Давно доказано, что поглаживание животных — отличный способ, чтобы избавиться от стресса. Кроме того, частоты кошачьего мурчания положительно влияют на наш организм. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученые создали приложение, которое поможет понять кошку.


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Источник: https://www.sciencefocus.com/nature/why-do-cats-purr/
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