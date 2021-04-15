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Почему кошки ночью стараются спать поближе к человеку

Американский ветеринар Зей Сатчу рассказал, почему коты и кошки ночью стараются засыпать поближе к человеку

сегодня, 17:10
Автор:

Светлана Шкурупий

Кошки являются самыми популярными домашними животными. Они удивительны и грациозны, и обладают своим характером и шармом. Ночью эти милые четвероногие любят спать на диванах и в своих лежаках, а вот ночью пробираются поближе к хозяину, забираясь к нему на спину или живот. Американский ветеринар Зей Сатчу рассказал, с чем может быть связано такое поведение кошек. 

Почему кошки ночью стараются спать поближе к человеку

сон с кошкой / фото: 1zoom

Специалист отметил, что для восстановления энергии котам нужно несколько дневных снов, а не один длинный, как у людей. Днем они ищут себе комфортное и уютное место и засыпают, но их сон имеет легкую стадию, поскольку они всегда должны быть готовы отреагировать на малейшую опасность. А вот ночью им нужна дополнительная уверенность и защита, поэтому они стараются быть поближе к своим людям. 

"Сон – это уязвимое время, поэтому кошка показывает, что доверяет вам, чувствует себя довольной и защищенной рядом с вами", – объяснил главный ветеринарный врач.

Помимо этого, кошка для сна выбирает себе теплое место, а рядом с человеком тепло ей обеспечено. По данным PetMD, нормальная температура этого домашнего животного составляет около 39 градусов. Прижимаясь к человеку, она без трудностей ее поддерживает в таком диапазоне. 

Ветеринар также отметил, если кошка ночью приходит спать к вам, то таким образом демонстрирует свою любовь и доверие.

Напомним, коты очень любят, когда их гладят и при этом очень громко мурлычут. Но как оказалось, этот специфический вид общения не обязательно означает, что домашний питомец испытывает удовольствие.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что создано приложение, которое помогает понять кошку.


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Источник: https://www.rover.com/blog/why-do-cats-sleep-on-you/#:~:text=They%27re%20marking%20their%20territory,flattered%20by%20this%20behavior%2C%20apparently.
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