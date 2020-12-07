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Пиво и чипсы задействуют для борьбы с изменением климата

Комбинация чипсов и пива приобрела новую функцию

сегодня, 16:35
Автор:

Светлана Шкурупий

В следующем году в Великобритании внедрят методику, которая позволит сократить выбросы СО2 (углекислого газа) на 70% в процессе производства удобрений. Первой тестировать ее будет компания Walkers, которая производит чипсы и другие закуски.

Пиво и чипсы задействуют для борьбы с изменением климата

пиво и чипсы / фото: Freepik

Пиво и чипсы — отличная комбинация, которая, как оказалось, может приобрести новую полезную функцию и помочь в борьбе с изменением климата. Но как?

Все дело в технологии, в которой будет использоваться углекислый газ, улавливаемый при брожении пива на пивоварне. Затем его будут смешивать с картофельными отходами и превращать в удобрение, а полученную смесь использовать на полях для подкормки урожая картофеля. Картофельный жмых, оставшийся после взаимодействия с пивными бактериями и обогащенный углеродом, становится полноценным удобрением, которое помогает вернуть углерод в почву.

Обычно при производстве удобрений происходит большой выброс углерода, но использование уже образованного в ходе брожения газа позволит обойтись без новых выбросов. То есть, удастся сократить его выбросы на 70%.

В текущем году новые удобрения уже были опробованы на грядках для семян картофеля, а в 2021 компания уже будет устанавливать оборудование и готовится к производству. С какой пивоварней будет сотрудничать Walkers — пока не сообщается.

Напомним, что ученые рассказали о способе, с помощью которого можно замедлить процесс глобального потепления. Они хотят запустить в воздушную оболочку земного шара светоотражающие частицы, которые поспособствуют тому, чтобы на планету попадало меньше солнечных лучей.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что изменения климата отразятся и на погоде в Украине. С каждым годом средняя температура воздуха будет повышаться.  


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Источник: https://www.bbc.com/news/science-environment-55207597
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