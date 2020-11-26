Как бороться с резкими изменениями климата на планете: ученые нашли способ

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Любовь Блажко
В некоторых научных фильмах эксперты рассказывают о том, что ученые пытаются затемнить Солнце, чтобы поверхность нашей планеты немного остыла. Но, как оказалось, эта идея требует еще много доработок, потому что является не совсем эффективной.
Как бороться с резкими изменениями климата на планете. Фото: unsplash
Так, кейптаунские исследователи заявили о том, что намерены усовершенствовать эту идею и реализовать ее в ближайшем будущем. Они планируют запустить в воздушную оболочку земного шара светоотражающие частицы. Они поспособствуют тому, чтобы на Землю попадало намного меньше солнечных лучей. И если идея окажется удачной, то это может спасти человечество от засухи.
Ученые также уверены в том, что с помощью этого метода получится замедлить процесс глобального потепления. Но они признаются, что эта идея хоть и кажется неплохой, ее нужно дорабатывать, так как она еще находится только на начальном этапе разработки.
Стоит отметить, что когда специалисты будут готовы приступить к реализации данного плана, то на это должны дать свое разрешение абсолютно все страны. Из-за чего может появиться еще одна проблема: ведь одни будут за, а вторые против.
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