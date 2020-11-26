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Главная Новости Общество наука и обучение Как бороться с резкими изменениями климата на планете: ученые нашли способ
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Как бороться с резкими изменениями климата на планете: ученые нашли способ

Они придумали план, но пока не готовы приступить к его реализации

сегодня, 19:44
Автор:

Любовь Блажко

В некоторых научных фильмах эксперты рассказывают о том, что ученые пытаются затемнить Солнце, чтобы поверхность нашей планеты немного остыла. Но, как оказалось, эта идея требует еще много доработок, потому что является не совсем эффективной. 

Как бороться с резкими изменениями климата на планете: ученые нашли способ

Как бороться с резкими изменениями климата на планете. Фото: unsplash

Так, кейптаунские исследователи заявили о том, что намерены усовершенствовать эту идею и реализовать ее в ближайшем будущем. Они планируют запустить в воздушную оболочку земного шара светоотражающие частицы. Они поспособствуют тому, чтобы на Землю попадало намного меньше солнечных лучей. И если идея окажется удачной, то это может спасти человечество от засухи. 

Ученые также уверены в том, что с помощью этого метода получится замедлить процесс глобального потепления. Но они признаются, что эта идея хоть и кажется неплохой, ее нужно дорабатывать, так как она еще находится только на начальном этапе разработки. 

Стоит отметить, что когда специалисты будут готовы приступить к реализации данного плана, то на это должны дать свое разрешение абсолютно все страны. Из-за чего может появиться еще одна проблема: ведь одни будут за, а вторые против. 

Как сообщало издание "Комментарии", как менялась жизнь на Земле на протяжении 20 лет. NASA опубликовало уникальное видео, которое всего за несколько минут сможет нам продемонстрировать, как менялась жизнь на планете на протяжении 20 лет.


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Источник: https://planet-today.ru/novosti/nauka/item/128670-uchenye-nashli-sposob-kak-borotsya-s-rezkimi-izmeneniyami-klimata-na-planete
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