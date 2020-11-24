Как менялась жизнь на Земле на протяжении 20 лет (видео)

NASA опубликовало уникальное видео, которое всего за несколько минут сможет нам продемонстрировать, как менялась жизнь на планете на протяжении 20 лет.

Как менялась жизнь на Земле на протяжении 20 лет. Фото: unsplash

В ролике можно увидеть Землю, её "дыхание" и сезонные изменения. Можно заметить, как то увеличиваются, то уменьшаются снежные покровы на Северном и Южном полюсах, как то же происходит и с "зелёными" участками Земли.

Для создания этого видео специалистам понадобились фотографии с различных спутников. Например, аппарат SeaWiFS, который был запущен NASA в 1997 году и собирал информацию о жизни океана, а также таких метеорологических спутников агентства, как Terra, Aqua и Suomi NPP.

Кроме этого, экспертам удалось отследить, как менялась растительная жизнь на планете на протяжении этого времени. Это позволило им понять, как экосистемы реагируют на климатические условия, которые постоянно изменяются.

Они выяснили, что значительное повышение температур морской поверхности затрудняет жизнь фитопланктона (фотосинтезирующие организмы, которые живут в воде). А это чревато негативными последствиями: с каждым годом в океане становится все меньше живых организмов, которые способны поглощать углекислый газ. А это, в свою очередь, лишает возможности избежать глобального потепления. В конце ролика можно увидеть все последствия этого процесса – постепенное сокращение арктических льдов.





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