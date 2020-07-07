Готовимся к худшему: как изменения климата повлияют на погоду в Украине

Фото: ГСЧС

Изменения климата негативно скажутся на погоде в Украине. Дождей с каждым годом будет становиться только больше, а общая температура воздуха вырастет. Об этом рассказала "Обозревателю" Вера Балабух, руководитель отдела прикладной метеорологии и климатологии Укргидрометинститута.

Постепенное увеличение количества и интенсивности осадков в Украине наблюдают уже не одно десятилетие. Это прямые последствия глобального потепления. Влага в умеренных широтах испаряется намного быстрее, а дожди идут чаще и в большем количестве.

"Облака образуются очень мощные, с большим объемом осадков. Вместе с этим увеличивается скорость потока воздуха, поэтому мы стали чаще наблюдать шквалы. Гораздо чаще теперь выпадает град, а иногда он даже может быть размером с грецкий орех", - говорит синоптик.

К слову, средняя температура в Украине поднимается быстрее, чем это происходит, например, а Европе. От этого напрямую зависит увеличение случаев разрушающих гроз, мощных ливней, шквалов, а также смерчей.

"Средняя температура воздуха будет повышаться и далее, а значит все эти процессы и природные явления будут только усиливаться", - прогнозирует Вера Балабух.

Интересен тот факт, что осадки не распределены равномерно по территории Украины и не идут с какой-либо временной закономерностью. В какой-то период дождей вовсе может не быть, затем на смену сухому периоду придут аномальные ливни. Что касается территориальных характеристик, то более всего уязвим к мощным грозам будет Карпатский регион.

"Здесь образуются очень сильные конвективные облака. Поэтому этот регион и называют "полюсом гроз", особенно, если мы говорим о высокогорных районах. И все же, возможные подтопления после ливней вскоре будут не только здесь, но и в других украинских регионах", - рассказала специалист Украинского гидрометеорологического института.

Вера Балабух утверждает, что предсказать такие локальные ливни будет очень сложно, а поэтому и последствия могут быть разрушающими.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали о том, что во вторник, 7 июля, в Украине объявили штормовое предупреждение.

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