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В Украине объявили штормовое предупреждение

В Украину идут дожди с грозами, местами очень сильные

сегодня, 11:05
Автор:

Виолетта Комаровская
В Украине объявили штормовое предупреждение

Фото: tamlife.ru

Сегодня, 7 июля, Украина окажется в эпицентре грозовых дождей. Почти по всей территории Украины синоптики Украинского гидрометцентра объявили штормовое предупреждение. В некоторых районах стихия может быть особенно опасной. 

Не стоит ожидать каких-либо катаклизмов жителям восточных регионов. Здесь будет довольно жарко, но почти безоблачно. Такой же погода весь день будет в Запорожской и Херсонской областях, а также в Крыму. А вот в остальных южных регионах высока вероятность грозы, предупреждают в Укргидрометцентре. Штормовое предупреждение также огласили из-за грозовых дождей в Центре и на Севере Украины. Здесь будет сохраняться в течение дня желтый уровень опасности, то есть погодные условия могут быть потенциально опасными.

Желтый уровень угрозы присвоили синоптики и погодным условиям на западной Украине. Здесь, пожалуй, ситуация самая неоднозначная. С одной стороны, в регион придет резкое похолодание. В некоторых районах даже днем температура не поднимется выше, чем +19. С другой стороны, местами пройдут очень сильные дожди. В том числе, высока вероятность осадков в тех, регионах, которые недавно очень сильно пострадали от наводнений. Сильные дожди с грозами пройдут в Черновицкой, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Ровенской, Тернопольской, Волынской, Львовской и Закарпатской областях.

Ранее "Комментарии" подробнее рассказывали, какую погоду следует ожидать в Украине во вторник, 7 июля. 


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