kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 07.07.2020

BTC/USD

9285.44

ETH/USD

239.17

LTC/USD

43.87

НБУ 07.07.2020

USD/UAH

27.20

EUR/UAH

30.80

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события Прогноз погоды: в Украину идет резкое похолодание
commentss НОВОСТИ Все новости

Прогноз погоды: в Украину идет резкое похолодание

Сильные грозовые дожди принесут с собой резкое похолодание

сегодня, 06:49
Автор:

Виолетта Комаровская
Прогноз погоды: в Украину идет резкое похолодание

Погода продолжает удивлять украинцев своими причудами. После нескольких дней аномальной жары столбики термометров начнут резко падать. Похолодание сегодня, 7 июля, придет в Украину вместе с сильными грозами. Такой прогноз сделали синоптики Украинского гидрометцентра. 

Настоящая прохлада сегодня придет на территорию западных регионов. После того как накануне воздух прогрелся почти до 30 градусов, температура резко упадет до 21 градуса, а местами термометры и вовсе покажут +18. И это днем. Ночью будет всего лишь на один-два градуса прохладнее.

Стоит отметить, что прохладу в западные регионы принесут сильные грозовые дожди. Они могут быть довольно опасными и даже спровоцировать местами наводнения. 

Дожди с грозами сегодня пройдут и в Центре и на Севере Украины. Правда, они будут не такими сильными. Да и с жарой справится не смогут. Здесь столбики термометров поднимутся до +31, а местами до +35 градусов.

А вот на Юге и Востоке будет также аномально жарко. Днем воздух разогреется до 38 градусов выше нуля. Прохлады не стоит ждать даже к вечеру. Как и дождей. Небольшие осадки вероятны лишь в Николаевской и Одесской областях. 

Стоит отметить, что уже через несколько дней жара немного ослабит хватку. А на Востоке, который страдает от нее больше всего, должны пройти спасительные дожди. 

Ранее "Комментарии" рассказывали, как за 10 минут приготовить вкусный летний десерт из ягод. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!