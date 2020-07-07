Прогноз погоды: в Украину идет резкое похолодание

Погода продолжает удивлять украинцев своими причудами. После нескольких дней аномальной жары столбики термометров начнут резко падать. Похолодание сегодня, 7 июля, придет в Украину вместе с сильными грозами. Такой прогноз сделали синоптики Украинского гидрометцентра.

Настоящая прохлада сегодня придет на территорию западных регионов. После того как накануне воздух прогрелся почти до 30 градусов, температура резко упадет до 21 градуса, а местами термометры и вовсе покажут +18. И это днем. Ночью будет всего лишь на один-два градуса прохладнее.

Стоит отметить, что прохладу в западные регионы принесут сильные грозовые дожди. Они могут быть довольно опасными и даже спровоцировать местами наводнения.

Дожди с грозами сегодня пройдут и в Центре и на Севере Украины. Правда, они будут не такими сильными. Да и с жарой справится не смогут. Здесь столбики термометров поднимутся до +31, а местами до +35 градусов.

А вот на Юге и Востоке будет также аномально жарко. Днем воздух разогреется до 38 градусов выше нуля. Прохлады не стоит ждать даже к вечеру. Как и дождей. Небольшие осадки вероятны лишь в Николаевской и Одесской областях.

Стоит отметить, что уже через несколько дней жара немного ослабит хватку. А на Востоке, который страдает от нее больше всего, должны пройти спасительные дожди.

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