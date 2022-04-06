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Нравится всем: ученые назвали самый приятный аромат в мире

Ученый Артин Аршамян из Каролинского института в Швеции рассказал, какой запах считается самым приятным в мире

сегодня, 05:25
Автор:

Светлана Шкурупий
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Запахи влияют как на психологическое, так и на физическое состояние человека и они имеют личный характер. У каждого есть свой любимый аромат, который поднимает настроение и вызывает наслаждение. Но в ходе нового исследования Артин Аршамян из Каролинского института в Швеции нашел запах, который нравится практически всем.

Нравится всем: ученые назвали самый приятный аромат в мире

Ученые нашли запах, который нравится всем (фото из открытых источников)

Ученые пытались определить, какой же запах является наиболее приятным для большинства людей. Те добровольцы, которые в ходе эксперимента испытывали запахи, были выходцами из самых разных слоев общества, включая группы коренного населения, которые практически не сталкивались с запахами и продуктами питания за пределами своей собственной культуры. В общей сложности в исследовании было задействовано 235 людей.

Так, в ходе эксперимента исследователи выяснили, что самым приятным запахом для многих оказалась запах ванили. А вот запах изовалериановой кислоты, которая содержится в соевом молоке, сыре и потных ногах понравился участникам меньше всего.

По словам Аршамяна, возможная причина, по которой люди считают некоторые запахи более приятными, чем другие, независимо от культуры, заключается в том, что такие запахи увеличивали шансы на выживание в ходе эволюции человека.

Напомним, специалисты определили несколько самых "сильных" ароматов, которые значительно отличаются даже на фоне самой неприятной вони.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что европейские ученые заявили о масштабном проекте в сфере парфюмерии. Энтузиасты решили воссоздать запахи старой Европы и объединить известные человеческому носу ароматы в одну энциклопедию.


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Источник: https://metro.co.uk/2022/04/05/the-most-universally-loved-smell-has-been-confirmed-by-science-16407889/
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