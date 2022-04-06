Нравится всем: ученые назвали самый приятный аромат в мире

Запахи влияют как на психологическое, так и на физическое состояние человека и они имеют личный характер. У каждого есть свой любимый аромат, который поднимает настроение и вызывает наслаждение. Но в ходе нового исследования Артин Аршамян из Каролинского института в Швеции нашел запах, который нравится практически всем.

Ученые нашли запах, который нравится всем (фото из открытых источников)

Ученые пытались определить, какой же запах является наиболее приятным для большинства людей. Те добровольцы, которые в ходе эксперимента испытывали запахи, были выходцами из самых разных слоев общества, включая группы коренного населения, которые практически не сталкивались с запахами и продуктами питания за пределами своей собственной культуры. В общей сложности в исследовании было задействовано 235 людей.

Так, в ходе эксперимента исследователи выяснили, что самым приятным запахом для многих оказалась запах ванили. А вот запах изовалериановой кислоты, которая содержится в соевом молоке, сыре и потных ногах понравился участникам меньше всего.

По словам Аршамяна, возможная причина, по которой люди считают некоторые запахи более приятными, чем другие, независимо от культуры, заключается в том, что такие запахи увеличивали шансы на выживание в ходе эволюции человека.

Напомним, специалисты определили несколько самых "сильных" ароматов, которые значительно отличаются даже на фоне самой неприятной вони.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что европейские ученые заявили о масштабном проекте в сфере парфюмерии. Энтузиасты решили воссоздать запахи старой Европы и объединить известные человеческому носу ароматы в одну энциклопедию.

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