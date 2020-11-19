Хочется плакать: пять самых мерзких запахов по мнению ученых

Да, все мы знаем, что в нашем мире существует немало неприятных запахов, о существовании которых мы даже не хотели бы знать. Однако специалисты определили несколько самых "сильных" ароматов, которые значительно отличаются даже на фоне самой неприятной вони.

Пять самых мерзких запахов по мнению ученых. Фото: unsplash

Сероводород

Запах сероводорода оказался первым в их списке, потому что он напоминает тухлые яйца. А не так давно сероводород обнаружили в верхних и средних слоях атмосферы Юпитера.

Дуриан

В этом экзотическом фрукте содержится 44 летучих соединения, которые смешиваются и дарят нам букет различных ароматов — от гнилого яйца до карамели. Известно, что плод этого фрукта привел к тому, что целый университет в Австралии должен был эвакуироваться. И все потому, что его запах спутали с запахом газа.

Цветок раффлезии

Цветок Раффлезия Арнольда имеет трупный запах с нотками гниения и рыбы. Страшно даже представить, правда? Таким образом этот цветок привлекает насекомых, которые опыляют его.

Французский сыр

Сыр Вье Булонь хоть и плохо пахнет, но есть его все же можно. Его делают из коровьего молока и закваски молочнокислых бактерий, но набор бактерий и условия созревания таковы, что запах получается особенно интенсивный — самый сильный, который только может получиться.

Муравьед

Последний в этой подборке – запах секрета анальной железы муравьеда — мексиканского тамандуа. Специалисты рассказывают, что он воняет в несколько раз хуже скунса.

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