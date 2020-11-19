kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 19.11.2020

BTC/USD

17754.03

ETH/USD

478.86

LTC/USD

73.48

НБУ 19.11.2020

USD/UAH

28.41

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество наука и обучение Хочется плакать: пять самых мерзких запахов по мнению ученых
commentss НОВОСТИ Все новости

Хочется плакать: пять самых мерзких запахов по мнению ученых

Некоторые из них выделяются даже на фоне самой сильной вони

сегодня, 01:30
Автор:

Любовь Блажко

Да, все мы знаем, что в нашем мире существует немало неприятных запахов, о существовании которых мы даже не хотели бы знать. Однако специалисты определили несколько самых "сильных" ароматов, которые значительно отличаются даже на фоне самой неприятной вони.

Хочется плакать: пять самых мерзких запахов по мнению ученых

Пять самых мерзких запахов по мнению ученых. Фото: unsplash

Сероводород

Запах сероводорода оказался первым в их списке, потому что он напоминает тухлые яйца. А не так давно сероводород обнаружили в верхних и средних слоях атмосферы Юпитера.

Дуриан

В этом экзотическом фрукте содержится 44 летучих соединения, которые смешиваются и дарят нам букет различных ароматов — от гнилого яйца до карамели. Известно, что плод этого фрукта привел к тому, что целый университет в Австралии должен был эвакуироваться. И все потому, что его запах спутали с запахом газа.

Цветок раффлезии

Цветок Раффлезия Арнольда имеет трупный запах с нотками гниения и рыбы. Страшно даже представить, правда? Таким образом этот цветок привлекает насекомых, которые опыляют его.

Французский сыр

Сыр Вье Булонь хоть и плохо пахнет, но есть его все же можно. Его делают из коровьего молока и закваски молочнокислых бактерий, но набор бактерий и условия созревания таковы, что запах получается особенно интенсивный — самый сильный, который только может получиться. 

Муравьед

Последний в этой подборке – запах секрета анальной железы муравьеда — мексиканского тамандуа. Специалисты рассказывают, что он воняет в несколько раз хуже скунса. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, создана свеча с запахом 2020 года. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.popmech.ru/science/435392-nazvany-pyat-samyh-merzkih-zapahov/
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ