Будет что нюхать: в Интернете создадут энциклопедию запахов

Европейские ученые заявили о масштабном проекте в сфере парфюмерии. Энтузиасты решили воссоздать запахи старой Европы и объединить известные человеческому носу ароматы в одну энциклопедию. Проект, который получил название Odeuropa планируют запустить уже с начала следующего года. На его реализацию организаторы намерены потратить 2,8 млн евро. Участники проекта хотят не только "воскресить" запахи, но и показать, как их значение менялось с течением времени.

Целых три года ученые будут искать и изучать сведения о запахах старой Европы. Сначала исследователи создадут алгоритм для просмотра исторических текстов на семи европейских языках. Он будет вычислять описания запахов в текстах, а также контексты, в которых это описание применяется. Основную информацию планируют получать из медицинских журналов. Найденные ароматы ученые воссоздадут вместе с парфюмерами. Авторы проекта надеются, что их труд привлечет внимание музеев всего мира, ведь понюхать, чем пахли в средневековой Франции, многим покажется интересным.

Как сообщал портал "Комментарии", представители компании Flaming Crap решили увековечить 2020 год и создали свечу с его ароматом. Авторы идеи рассказали, что свеча должна напоминать людям об приятных моментах, которые произошли с ними за эти 365 дней. Продукт состоит из нескольких слоев с разными запахами: бананового хлеба, санитайзера, древесного мускуса и дешевого лосьона после бритья. Кстати, первый аромат призван напоминать о том, что многие люди полюбили домашнюю выпечку и стали больше времени уделять кулинарии.

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