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Новое фото Земли из космоса встревожило ученых: что не так

National Aeronautics and Space Administration (NASA) опубликовало новое фото Земли из космоса, на котором видно быстро тающий ледник

сегодня, 15:10
Автор:

Светлана Шкурупий

Климатический кризис — одна из главных проблем человечества. С повышением температуры увеличивается количество стихийных бедствий, а тающие ледники могут затопить острова и прибрежные территории. NASA опубликовала новую фотографию нашей планеты с космоса, показав, как выглядит ледник Упсала.

Новое фото Земли из космоса встревожило ученых: что не так

Фото Земли из космоса / фото: hdoboi.kiev

На странице ведомства в Instagram появился удивительный кадр, на котором изображена верхушка айсберга. Он расположен на восточной стороне южного патагонского ледяного поля. Верхняя часть айсберга лежит в спорной территории между Чили и Аргентиной. Ледник Упсала — один из самых быстро тающих, от него регулярно откалываются громадные айсберги. 

В NASA отметили, что ледник за последнее время изменился, стал меньше и "отступил" от привычных мест расположения в регионе. Конечно же, таяние ледников — серьезная проблема, которая может привести к масштабным последствиям. Недавно ученые в ходе исследования заявили, что если ничего не предпринимать, то в 2060 году таяние ледников, которое вызовет поднятие уровня Мирового океана, уже нельзя будет остановить и Земля будет в опасности. 

Метаморфозы с ледниками становятся заметны даже с космоса — этот кадр тому доказательство. По мере изменения климата Земли подобные наблюдения, сделанные с Международной космической станции, помогают получить уникальные сведения, позволяющие обеспечить безопасность нашей планеты.

Напомним, что один из самых больших айсбергов в мире практически растаял. По словам ученых, нет смысла его дальше отслеживать

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Google Earth показал изменения нашей планеты за последние 37 лет в 3D-формате.


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