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Стало известно, как изменилась Земля за последние 37 лет: 3D-формат

Компания Google решила показать, как люди влияют на Землю

сегодня, 02:25
Автор:

Ольга Чародий








Google Earth показал изменения нашей планеты за последние 37 лет в 3D-формате. Компания сообщила о крупном обновлении сервиса Timelapse. Соответствующее видео компания Google опубликовала на своем Youtube-канале.

Стало известно, как изменилась Земля за последние 37 лет: 3D-формат

Земля (фото из открытых источников)

Отмечается, что специалисты для видео объединили более 24 млн спутниковых снимков. Теперь можно выбрать любой уголок Земли и посмотреть, как он выглядел в разные времена с 1984 по 2020 год.

Таким образом, компания Google решила показать, как люди влияют на Землю: как менялись ее города, ландшафт и природа, как таяли ледники.  

Напомним, сотни миллионов лет назад Земля напоминала один огромный суперконтинент — Пантея, который распался на материки. Ученые имеют все основания полагать, что эти части вновь соберутся воедино, что в рамках исследования продемонстрировали в YouTube. Исследователи убеждены, что следующий суперконтинент, напоминающий тот, что был в прошлом, сформируется через 200-250 млн лет. Сейчас же мы находимся примерно на половине промежуточной фазы текущего цикла Суперконтинента. По словам экспертов, если Антарктида будет двигаться к экватору, а Тихий океан — уменьшаться под давлением континентов, Америка через миллионы лет столкнется  с дрейфующей на север Антарктидой. Постепенно она войдет в Африку-Евразию. И хоть случиться это может спустя сотни миллионов лет, ученые уже придумали новое название для Суперконтинента Земли — Новопангея.

Как сообщали ранее, люди могут вытеснить сами себя с планеты Земля.  По расчетам ученых, вес созданных людьми рукотворных объектов  может привести к коллапсу планетарного масштаба. По данным исследований, рукотворные объекты которые находятся сейчас на поверхности планеты, составляет 1,1 тератонны. Ежедневно масса таких объектов увеличивается. 


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Источник: https://www.youtube.com/channel/UCK8sQmJBp8GCxrOtXWBpyEA
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