Один из крупнейших в мире айсбергов практически растаял

А-68 — один из самых крупных айсбергов в мире, который откололся от Антарктиды в 2017 году и был площадью 5800 км² (вдвое больше, чем Люксембург), почти растаял. Это подтвердили исследователи, которые отслеживали его с помощью спутника.

Растаял самый большой в мире айсберг / Фото: Shutterstock

Известно, что за четыре года айсберг из гиганта превратился в мелкие льдины, поэтому ученые не видят смысла следить за ним дальше, поскольку никакой опасности он не представляет. Ледник был уничтожен волнами, теплой водой и потеплением воздуха в Атлантике.

Эксперт из Университета Суонси Адриан Лукман отметил, что А-68 и так просуществовал долго. Он был достаточно хрупким, когда двигался по океану.

Исследователи регулярно следили за этим айсбергом с помощью спутника, а его фотографии публиковали в социальных сетях, поэтому про А-68 знали многие. Благодаря ему ученые узнали про стойкость к разломам шовных зон, где внутренние ледники соединились, создав плавучий шельфовый лед.

Отметим, что айсберг откололся в 2017 году и почти целый год не двигался, а потом начал дрейфовать на север, набирая скорость благодаря ветру и сильным течениям. Ледник весом в миллиарды тонн двигался к британской заморской территории Южная Джорджия. А-86 исследовали даже роботы, один из них исчез, а второй на две недели застрял под льдом, но позже ему удалось выбраться и продолжить наблюдение. С его помощью ученые раскроют информацию о том, как айсберги влияют на окружающую среду.

Напомним, что в феврале 2021 года от шельфового ледника Бранта в Антарктиде отделился огромный айсберг площадью 1270 квадратных километров.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что пилоты ВВС Великобритании сфотографировали айсберг А-68, движущийся по Атлантическому океану.

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