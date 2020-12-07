Опубликованы фото самого большего айсберга в мире

Самый большой в мире асйберг А68 запечатлели на фото. Снимки сделали пилоты Британских сил на Южноатлантических островах (BFSAI). Фото: facebook.com/British.Forces.South.Atlantic.Islands

Сообщается, что в настоящее время айсберг движется через Южный Антарктический фронт, приближаясь на своем пути к острову Южная Георгия.

Пилотам удалось отобразить детали трещин в айсберге и его обломков. Но при этом не получилось полностью поместить айсберг в один снимок – настолько он большой. Поэтому военные засняли айсберг крупным планом, показав и его, и все, что образовалось в воде вокруг него. Отмечается, что этот айсберг привлекал внимание многочисленных круизных судов в Южном океане летом. Однако из-за нынешней глобальной пандемии движение круизных судов в этом году очень сократилось.

Информация, собранная разведкой, была передана правительству Южной Георгии и Южных Сандвичевых островов, Британской антарктической службе, которые следят за ходом А68а. В сообщении говорится, что снимки, видеосъемки и визуальные наблюдения помогут спрогнозировать будущее поведение айсберга и определить масштабы угрозы местным районам.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", огромная глыба льда, известная как айсберг A68a, приближается к острову Южная Георгия, что в Атлантическом океане. Эксперты предполагают, что существует вероятность того, что его прибьет прямо к берегам острова, который является частью Великобритании.

Если события будут развиваться по этому сценарию, на местных животных ожидает несколько опасностей. Так, айсберг может закрыть привычные каналы пищи для популяции тюленей и пингвинов, животные, обитающие на морском дне в том месте, где айсберг сядет на мель, вероятно погибнут.

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