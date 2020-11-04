Пингвинам и тюленям угрожает огромный айсберг

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Диденко Светлана
Гигантский айсберг надвигается на Британскую территорию
Фото: Pinterest
Огромная глыба льда, известная как айсберг A68a, приближается к острову Южная Георгия, что в Атлантическом океане. Эксперты предполагают, что существует вероятность того, что его прибьет прямо к берегам острова, который является частью Великобритании.
Если события будут развиваться по этому сценарию, на местных животных ожидает несколько опасностей. Во-первых, айсберг может закрыть привычные каналы пищи для популяции тюленей и пингвинов, усложнит вскармливания молодняка. Во-вторых, животные, обитающие на морском дне в том месте, где айсберг сядет на мель, вероятно погибнут. Сейчас к острову ледяном гиганту осталось несколько сотен километров.
Сюда, в Южную Георгию, течения приносят множество айсбергов, однако A68a самый крупный. Его площадь равна 4200 кв. км позволит ему добраться прямо к берегам острова Южная Георгия.
"Когда речь идет о пингвинах и тюленей в решающий для них период — во время выращивания мальков — фактическое расстояние, которое они должны преодолеть в поисках пищи имеет значения. Если это расстояние будет слишком большой, они не будут успевать вовремя возвращаться к своим детям, чтобы не дать им умереть с голоду", — добавляет Тарлинг.
В 2004 году к берегам острова уже прибивало айсберг, как следствие — на побережьях обнаружили большое количество мертвого молодняка животных.
Несмотря на то, что айсберг движется в направлении к британскому острову, возможность предотвратить столкновение есть.
"Если он обойдет остров и двигаться на север, он может распадаться. Он быстро попадет в теплые воды, и волны начнут его уничтожать", — объясняет доктор Эндрю Флеминг.
По словам ученых, удивительно то, что A68a до сих пор не треснул на куски, ведь на снимках фиксируются значительные расколы.
Напомним, "Комментарии" сообщали об экологической катастрофе в Шри-Ланке, когда на берег выбросилась сотня китов.
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