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Пингвинам и тюленям угрожает огромный айсберг

Если айсберг доберется до острова Южная Георгия, животным будет сложно искать каналы пищи, а животные, обитающие на морском дне могут погибнуть

4 ноября 2020, 22:10
Автор:

Диденко Светлана

Гигантский айсберг надвигается на Британскую территорию

Пингвинам и тюленям угрожает огромный айсберг

Фото: Pinterest

Огромная глыба льда, известная как айсберг A68a, приближается к острову Южная Георгия, что в Атлантическом океане. Эксперты предполагают, что существует вероятность того, что его прибьет прямо к берегам острова, который является частью Великобритании.

Если события будут развиваться по этому сценарию, на местных животных ожидает несколько опасностей. Во-первых, айсберг может закрыть привычные каналы пищи для популяции тюленей и пингвинов, усложнит вскармливания молодняка. Во-вторых, животные, обитающие на морском дне в том месте, где айсберг сядет на мель, вероятно погибнут. Сейчас к острову ледяном гиганту осталось несколько сотен километров.

"Экосистемы могут восстановиться и, конечно, восстановятся, но существует опасность, что, если этот айсберг застрянет, он может там остаться годами, что иметь большое влияние не только на экосистему Южной Джорджии, но и на ее экономику", — сообщает профессор Джерент Тарлинг из Британской антарктической службы.

Сюда, в Южную Георгию, течения приносят множество айсбергов, однако A68a самый крупный. Его площадь равна 4200 кв. км позволит ему добраться прямо к берегам острова Южная Георгия.

"Когда речь идет о пингвинах и тюленей в решающий для них период — во время выращивания мальков — фактическое расстояние, которое они должны преодолеть в поисках пищи имеет значения. Если это расстояние будет слишком большой, они не будут успевать вовремя возвращаться к своим детям, чтобы не дать им умереть с голоду", — добавляет Тарлинг.

В 2004 году к берегам острова уже прибивало айсберг, как следствие — на побережьях обнаружили большое количество мертвого молодняка животных.

Несмотря на то, что айсберг движется в направлении к британскому острову, возможность предотвратить столкновение есть.

"Если он обойдет остров и двигаться на север, он может распадаться. Он быстро попадет в теплые воды, и волны начнут его уничтожать", — объясняет доктор Эндрю Флеминг.

По словам ученых, удивительно то, что A68a до сих пор не треснул на куски, ведь на снимках фиксируются значительные расколы.

Напомним, "Комментарии" сообщали об экологической катастрофе в Шри-Ланке, когда на берег выбросилась сотня китов.



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Источник: https://www.bbc.com/ukrainian/features-54812238
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