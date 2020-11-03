Экологическая катастрофа в Шри-Ланке: на берег выбросились сто китов

Около сотни китов-пилотов выбросились на западный берег в Шри-Ланке. Спасатели и волонтеры пытаются ликвидировать последствия природного инцидента. Отмечается, что этот случай — один из крупнейших массовых выходов морских обитателей на берег.

В полиции Шри-Ланки сообщили, что местные жители помогают сталкивать животных в океан, однако их все время выносит на берег. Для спасения китов пришлось даже задействовать флот.

Управление по защите морской среды Шри-Ланки (MEPA), которое направило своих сотрудников для помощи в спасательной операции, заявило, что это самая большая отдельная стая китов, застрявшая в южноазиатской стране.

Человечество не смогло разобраться в причинах такого поведения китов. Ученые десятки лет ломают голову над этим вопросом, однако безуспешно.

Как сообщал портал "Комментарии", американец заснял у берегов Калифорнии редкое явление — светящихся дельфинов. Подобный эффект возник из-за наличия в воде множества биолюминисцентных микроорганизмов. Фотограф отправился на калифорнийский пляж Ньюпорт. Посреди ночи он бродил вдоль побережья несколько часов и ему, в итоге, повезло. Дельфины были там. Они плавали в светящихся водах и создавалось впечатление, будто они и сами сияют. В итоге парень сделал не только множество снимков, но и не удержался, чтобы заснять все на видео.

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