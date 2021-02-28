От Антарктиды откололся гигантский айсберг площадью в полтора Киева



















Огромный айсберг площадью 1270 квадратных километров отделился от шельфового ледника Бранта в Антарктиде.

Откололся айсберг (фото из открытых источников)

Как сообщает Британская антарктическая служба, первое указание на неизбежность отделения айсберга от шельфового ледника Бранта появилось в прошлом году. Тогда новый разлом, названный Северным рифтом, двинулся в направлении большого разлома возле языка ледника Стэнкомб-Уиллс в 35 километрах. Северный рифт стал третьей крупной трещиной в шельфовом леднике, которая активизировалась за последнее десятилетие.

В Антарктической службе также спрогнозировали, что в ближайшие недели или месяцы айсберг может отойти от шельфа. Однако этого не произойдет, если он оказался на мели, в таком случае вся ледяная масса останется рядом с шельфом Бранта.

В январе 2021 рифт продвигался на северо-восток со скоростью до 1 км в сутки, прорезая плавучий шельфовый ледник толщиной 150 м. Айсберг образовался, когда трещина расширилась на несколько сотен метров за несколько часов 26 февраля, освободив его от остальной части плавучего шельфового ледника.





Напомним, самый большой в мире асйберг А68 запечатлели на фото. Снимки сделали пилоты Британских сил на Южноатлантических островах (BFSAI). Сообщается, что в настоящее время айсберг движется через Южный Антарктический фронт, приближаясь на своем пути к острову Южная Георгия. Пилотам удалось отобразить детали трещин в айсберге и его обломков. Но при этом не получилось полностью поместить айсберг в один снимок – настолько он большой. Поэтому военные засняли айсберг крупным планом, показав и его, и все, что образовалось в воде вокруг него. Отмечается, что этот айсберг привлекал внимание многочисленных круизных судов в Южном океане летом. Однако из-за нынешней глобальной пандемии движение круизных судов в этом году очень сократилось.

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