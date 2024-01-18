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Неожиданное открытие из Китая: ученые объяснили, почему вымерли трехметровые человекоподобные существа

Наибольшие приматы в истории вымерли из-за изменения климата и последствий, вызванных сопутствующими факторами.

сегодня, 17:15
Автор:
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Slava Kot
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Gigantopithecus blacki считаются самыми большими приматами на Земле. Их высота достигала трех метров, а вес был до 300 кг. Недавние исследования ученых опубликованные в журнале Nature, обнаружили, что эти большие приматы вымерли почти 300 тыс. лет назад из-за изменения климата.

Неожиданное открытие из Китая: ученые объяснили, почему вымерли трехметровые человекоподобные существа

Самые большие приматы на Земле Gigantopithecus blacki. Фото из открытых источников

Ученые, исследовавшие приматов Гигантопитекус указывают, что они были похожи на орангутангов, однако имели в несколько раз большие размеры. Животные населяли лесистые равнины, находящиеся на территории нынешнего Китая. Они были травоядными и в основном ели фрукты и цветы.

Гигантопитекус проживал на Земле около двух миллионов лет, однако из-за изменения климата исчезла их пища, что привело впоследствии к вымиранию целого вида.

"Это было огромное животное, действительно очень большое. Когда еды стало мало, они были слишком тяжелы, чтобы лазить по деревьям в поисках новых источников пищи", — рассказал соавтор исследования Рено Джоанн-Бойо.

К таким выводам ученые пришли после исследования сохранившихся зубов вида Gigantopithecus blacki, а также отложений пыльцы, сохранившихся в пещерах, которые эти приматы использовали в качестве убежища. Таким образом, исследователи определили не только вес и размеры приматов, но и причину их вымирания.

Оказалось, что 600 тыс. лет назад климат в этом регионе стал более теплым и сухим, что уменьшило количество плодов на деревьях. Это означало, что питание Гигантопитекусов начало меняться. Пока меньшие обезьяны лазили по деревьям в поисках плодов, эти гиганты были вынуждены есть кору, камыши и другую менее питательную пищу, чем фрукты. Ученые считают, что популяция исчезла не внезапно, а уменьшалось несколько десятков тысяч лет.

Как показывают ископаемые останки, примерно в период от двух до 22 миллионов лет назад Африку, Европу и Азию населяли несколько десятков видов человекообразных, в том числе и Gigantopithecus blacki. До наших дней дожили только гориллы, шимпанзе, бонобо, орангутанги и люди.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об исследованиях ученых, которые выяснили, что огромная крыса Вангуна действительно существует. Кроме того, появились первые фото редкого животного.

Также "Комментарии" писали, что в Китае создали мутантный штамм коронавируса, показавший летальность в 100% среди генно-модифицированных мышей.



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Источник: https://www.nature.com/articles/s41586-023-06900-0
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