Неожиданное открытие из Китая: ученые объяснили, почему вымерли трехметровые человекоподобные существа

Gigantopithecus blacki считаются самыми большими приматами на Земле. Их высота достигала трех метров, а вес был до 300 кг. Недавние исследования ученых опубликованные в журнале Nature, обнаружили, что эти большие приматы вымерли почти 300 тыс. лет назад из-за изменения климата.



Самые большие приматы на Земле Gigantopithecus blacki. Фото из открытых источников

Ученые, исследовавшие приматов Гигантопитекус указывают, что они были похожи на орангутангов, однако имели в несколько раз большие размеры. Животные населяли лесистые равнины, находящиеся на территории нынешнего Китая. Они были травоядными и в основном ели фрукты и цветы.

Гигантопитекус проживал на Земле около двух миллионов лет, однако из-за изменения климата исчезла их пища, что привело впоследствии к вымиранию целого вида.

"Это было огромное животное, действительно очень большое. Когда еды стало мало, они были слишком тяжелы, чтобы лазить по деревьям в поисках новых источников пищи", — рассказал соавтор исследования Рено Джоанн-Бойо.

К таким выводам ученые пришли после исследования сохранившихся зубов вида Gigantopithecus blacki, а также отложений пыльцы, сохранившихся в пещерах, которые эти приматы использовали в качестве убежища. Таким образом, исследователи определили не только вес и размеры приматов, но и причину их вымирания.

Оказалось, что 600 тыс. лет назад климат в этом регионе стал более теплым и сухим, что уменьшило количество плодов на деревьях. Это означало, что питание Гигантопитекусов начало меняться. Пока меньшие обезьяны лазили по деревьям в поисках плодов, эти гиганты были вынуждены есть кору, камыши и другую менее питательную пищу, чем фрукты. Ученые считают, что популяция исчезла не внезапно, а уменьшалось несколько десятков тысяч лет.

Как показывают ископаемые останки, примерно в период от двух до 22 миллионов лет назад Африку, Европу и Азию населяли несколько десятков видов человекообразных, в том числе и Gigantopithecus blacki. До наших дней дожили только гориллы, шимпанзе, бонобо, орангутанги и люди.

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