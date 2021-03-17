Найдены микробы, которых не видит иммунитет человека

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Светлана Шкурупий
Группа американских биологов обнаружила возле острова Феникс — архипелага в Тихом океане, являющемся морским заповедником, бактерии, которых не видит врожденный иммунитет человека.
В океане найдены неизвестные бактерии / фото: 1zoom
Исследователи обнаружили микроорганизмы на глубине более 3 тысяч метров и указали на то, что они относятся к роду Moritella из класса морских грамотрицательных гамма-протеобактерий. Покрыты бактерии липополисахаридным слоем (ЛПС). Как правило, в человеческом организме ЛПС вызывает иммунный ответ, который характеризуется синтезом цитокинов и активацией иммунной системы. Но ЛПС-рецепторы в культуре клеток человека, мыши и краба не смогли обнаружить 80% этих поднятых с глубин океана бактерий.
Ученые говорят, что их открытие заставляет по-другому взглянуть на общепринятое убеждение, что иммунитет человека практически универсален и способен распознать любые микроорганизмы (в том числе из той среды, с которой раньше не сталкивался). Биологи говорят, что никто не проверял универсальность нашей иммунной системы, поэтому для глубоководных бактерий "Люди — как марсиане, и наоборот".
Исследователи уверены, что их открытие может дать толчок к созданию новых биоинструментов и терапий.
Напомним, что недавно в Антарктиде во время взятия образцов морского дня, исследователи случайно обнаружили неизвестных живых организмов. Под 900-метровой толщей льда ученым удалось зафиксировать два типа губок, похожих на грибы. Морской биолог Хью Гриффитс отметил, что не мог предположить, что в таких суровых условиях и в таком месте, можно найти "стационарные" организмы.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в румынской пещере Мовиле, которая была изолирована от внешнего мира около 500 тысяч лет, обнаружили новый вид существ.
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