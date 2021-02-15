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Главная Новости Общество искусство и культура Под ледником Антарктиды обнаружили необычных существ (ФОТО)
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Под ледником Антарктиды обнаружили необычных существ (ФОТО)

Эти существа живут в самом труднодоступном и неожиданном месте

сегодня, 11:35
Автор:

Светлана Шкурупий

Исследователи под 900-метровой толщей льда в Антарктиде случайно обнаружили необычных существ. С помощью видеокамеры им даже удалось сделать несколько кадров этих живых организмов.

Под ледником Антарктиды обнаружили необычных существ (ФОТО)

В Антарктиде обнаружили необычных существ (фото из открытых источников)

Ученые утверждают, что отправились взять образцы морского дня. Для этого они сделали несколько скважин в шельфовом леднике. Но на глубине 900 метров обнаружили кое-что другое, забыв про образцы.  

С помощью видеокамеры, которую исследователи опустили в скважину, они обнаружили на поверхности подводного валуна живые организмы. Ранее под шельфовыми ледниками можно было найти червей и медуз, но впервые исследователи наткнулись в таком месте на "стационарные" организмы, которые вынуждены питаться только тем, что проплывает мимо.

На кадрах, опубликованных исследователями, можно заметить, что на поверхности есть минимум два типа губок, и у одной из них есть стебель, переходящий в шляпку.

Под ледником Антарктиды обнаружили необычных существ (ФОТО) - фото 2

Морской биогеограф Хью Гриффитс отметил, что ранее не взялся бы за поиски подобной жизни в таком месте и при таких условиях, потому что не мог предположить, что она существует. По его словам, обнаруженные организмы выбрали себе самое дальнее и труднодоступное место обитания под шельфовым ледником.

Для того чтобы лучше познакомиться с этими существами и их средой обитания исследователям понадобятся инновационные способы.

Напомним, ученый Дэйв Боуден вместе со своей командой обнаружил во льдах Антарктиды неизвестных науке существ.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в одном из районов Антарктиды блогер с помощью Google Maps нашел останки неизвестного существа. 


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Источник: https://www.theguardian.com/science/2021/feb/15/researchers-rethink-life-in-a-cold-climate-after-antarctic-find
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