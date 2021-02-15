Под ледником Антарктиды обнаружили необычных существ (ФОТО)

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Светлана Шкурупий
Исследователи
под 900-метровой толщей льда в Антарктиде случайно обнаружили необычных
существ. С помощью видеокамеры им даже удалось сделать несколько кадров этих
живых организмов.
В Антарктиде обнаружили необычных существ (фото из открытых источников)
Ученые
утверждают, что отправились взять образцы морского дня. Для этого они сделали
несколько скважин в шельфовом леднике. Но на глубине 900 метров обнаружили
кое-что другое, забыв про образцы.
С
помощью видеокамеры, которую исследователи опустили в скважину, они обнаружили
на поверхности подводного валуна живые организмы. Ранее под шельфовыми
ледниками можно было найти червей и медуз, но впервые исследователи наткнулись
в таком месте на "стационарные" организмы, которые вынуждены питаться только
тем, что проплывает мимо.
На кадрах, опубликованных исследователями, можно заметить, что на поверхности есть минимум два типа губок, и у одной из них есть стебель, переходящий в шляпку.
Морской
биогеограф Хью Гриффитс отметил, что ранее не взялся бы за поиски подобной
жизни в таком месте и при таких условиях, потому что не мог предположить, что
она существует. По его словам, обнаруженные организмы выбрали себе самое
дальнее и труднодоступное место обитания под шельфовым ледником.
Для того чтобы лучше познакомиться с этими существами и их средой обитания исследователям
понадобятся инновационные способы.
Напомним,
ученый Дэйв Боуден вместе со своей командой обнаружил во льдах Антарктиды
неизвестных науке существ.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что в одном из районов Антарктиды блогер с
помощью Google Maps нашел останки неизвестного существа.
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