Под ледником Антарктиды обнаружили необычных существ (ФОТО)

Исследователи под 900-метровой толщей льда в Антарктиде случайно обнаружили необычных существ. С помощью видеокамеры им даже удалось сделать несколько кадров этих живых организмов.

В Антарктиде обнаружили необычных существ (фото из открытых источников)

Ученые утверждают, что отправились взять образцы морского дня. Для этого они сделали несколько скважин в шельфовом леднике. Но на глубине 900 метров обнаружили кое-что другое, забыв про образцы.

С помощью видеокамеры, которую исследователи опустили в скважину, они обнаружили на поверхности подводного валуна живые организмы. Ранее под шельфовыми ледниками можно было найти червей и медуз, но впервые исследователи наткнулись в таком месте на "стационарные" организмы, которые вынуждены питаться только тем, что проплывает мимо.

На кадрах, опубликованных исследователями, можно заметить, что на поверхности есть минимум два типа губок, и у одной из них есть стебель, переходящий в шляпку.





Морской биогеограф Хью Гриффитс отметил, что ранее не взялся бы за поиски подобной жизни в таком месте и при таких условиях, потому что не мог предположить, что она существует. По его словам, обнаруженные организмы выбрали себе самое дальнее и труднодоступное место обитания под шельфовым ледником.

Для того чтобы лучше познакомиться с этими существами и их средой обитания исследователям понадобятся инновационные способы.

Напомним, ученый Дэйв Боуден вместе со своей командой обнаружил во льдах Антарктиды неизвестных науке существ.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в одном из районов Антарктиды блогер с помощью Google Maps нашел останки неизвестного существа.

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