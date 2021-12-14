На Шри-Ланке нашли 300-килограммовый голубой сапфир (ВИДЕО)

Три месяца назад на Шри-Ланке совершенно случайно обнаружили огромнейший драгоценный камень. Но показать общественности его решили только недавно.

Голубой сапфир (фото из открытых источников)

Ценную находку нашли в районе Ратнапури, расположенном на юго-западе государства, когда рабочие копали колодец на заднем дворе торговца драгоценными камнями. Вес голубого сапфира составляет 310 килограмм или 1,5 миллиона каратов. Его уже назвали "Королевой Азии".

Геммологи отметили, что это один из самых редких драгоценных камней в мире. Но международные эксперты его еще не сертифицировали.

Отметим, что в 2015 году в Шри-Ланке также был найден крупнейший сапфир (весом в 1404,49 карата), которого прозвали "Звезда Адама". К слову, синий окрас драгоценному камню придает присутствие примесей титана (Ti) и железа (Fe).

Напомним, что 70-летняя женщина из Нортумберленда (Британия) во время уборки дома нашла бриллиант, стоимостью почти 3 миллиона долларов. Женщина хотела избавиться от ненужных вещей и даже собиралась выбросить бриллиант, приняв его за бижутерию, но ее остановила соседка.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что киевские таможенники перехватили международную посылку с пятью бриллиантами разных оттенков общей стоимостью 295 тысяч гривен. На данный момент бриллианты изъяты. Самый крупный из них — фантазийного насыщенного коричневого цвета камень массой 3,02 карата размером 10,58х7,68 мм в огранке Овал-57.

Читайте также, что полиция обнаружила в отеле на окраине Парижа драгоценности стоимостью 1,6 млн евро, похищенные из парижского ювелирного магазина воровкой, которая притворилась принцессой из ОАЭ.

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