Британка случайно нашла дома бриллиант: он стоит миллионы

Пенсионерка из Британии была приятно удивлена, когда во время домашней уборки нашла драгоценный камень, стоимость которого, по оценкам экспертов, составляет почти 3 миллиона долларов.

Женщина нашла дома огромный бриллиант / Фото: Unsplash

Как сообщает BBC, женщина хотела избавиться от ненужных вещей и даже собиралась выбросить бриллиант, приняв его за бижутерию. Но ее остановила соседка, которая порекомендовала пенсионерке показать старые украшения эксперту-аукционисту. И она очень удивилась, узнав, что среди ее вещей был настоящий бриллиант весом 34 карата.

Эксперт Марк Лейн отметил, что сначала подумал, что камень является кубическим цирконием — двойником синтетического алмаза. Но после проверки на специальном устройстве понял, что ошибался. Драгоценность сначала отправили на проверку в Лондон, а потом к экспертам из Бельгии, которые подтвердили подлинность бриллианта.

Пенсионерка не может понять, откуда у нее взялся драгоценный камень. Она призналась, что часто ходила на гаражные распродажи и блошиные рынки, где покупала различные безделушки, возможно, среди них и был этот бриллиант.

Напомним, в австралийском городе Мельбурн мужчина, работавший уборщиком, выиграл в лотерею 80 млн долларов. Мужчина признался, что часть денег потратит на погашение ипотеки. Остальная же часть уйдет на пожизненное обеспечение его детей.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Доран Биндер купил местный паб в английской деревне Уайлдборклаф, графство Чешир, начал продавать воду вместо пива и другого алкоголя и получил шанс разбогатеть.

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