Мужчина случайно получил шанс разбогатеть, купив паб на подземном источнике с чистейшей питьевой водой

Как оказалось, паб находится на "жидком золотом руднике" с самой чистой водой в мире — бутылка стоит более 100 фунтов стерлингов — около 3600 гривен. Об этом сообщает Daily Mail.

Доран Биндер купил местный паб, фото с открытых источников

Хозяин, который взял паб и ожидал огромного счета на оплату водоснабжения, обнаружил, что сидит на "жидком золотом руднике". 49-летний Доран Биндер купил The Crag Inn в Вайлдборкло, графство Чешир, в 2016 году, когда он был на дне из-за развода.

Вскоре в небольшом деревенском пабе недалеко от Маклсфилда ему пришлось проверять воду в рамках ежегодной проверки, чтобы убедиться, что питьевая вода безопасна для населения. Но, несмотря на опасения, что ему придется копать глубоко, результат не мог быть более другим.

Вскоре Доран узнал, что водоносный горизонт, который проходит на 27 метров ниже паба, протекает с одной из самых чистых в мире водой. И с 700 000 литров — достаточным для наполнения более миллиона бутылок в день — он обнаружил, что сидит на "жидком золоте".

"Я знал, что паб терпит неудачу, но я подумал, что просто куплю его и посмотрю, что произойдет. В то время я работал в Нью-Йорке и был вполне счастлив. Я купил его и подумал, буду управлять им в течение года, посмотрю, как пойдет, а затем приму решение, что нам делать с пабом", — вспоминает мужчина.

Теперь к Дорану обратился бутик-производитель напитков в США, который продает высококачественную минеральную воду богатым клиентам по цене до 150 долларов (109 фунтов стерлингов) за бутылку.



Но защитник окружающей среды отказал им, вместо этого решив вести собственное экологически чистое и мелкомасштабное предприятие из своего старого паба.



Сейчас ему регулярно звонят из Индии, Китая, США и других стран от компаний, желающих импортировать его воду.

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