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На киевской таможне перехватили посылку с контрабандными бриллиантами на 295 тысяч грн

На таможне выявили пять ограненных камней массой от 0,18 до 3,02 карат

сегодня, 12:54
Автор:

Лиза Снисар

Киевские таможенники перехватили международную посылку с пятью бриллиантами разных оттенков общей стоимостью 295 тысяч гривен. На данный момент бриллианты изъяты. Об этом сообщает пресс-служба Киевской таможни Гостаможслужбы во вторник, 23 марта.

На киевской таможне перехватили посылку с контрабандными бриллиантами на 295 тысяч грн

Таможенники перехватили посылку с контрабандными бриллиантами - фото из открытых источников

По декларации, в посылке, из американского Балтимора в украинский Днепр, должен был быть только распределитель документов с заявленной стоимостью 0 долларов США. Однако, при проверке посылки на сканере, таможенники заметили посторонние вложения, не указанные в сопроводительных документах.

"Во время распаковки отправления было выявлено пять ограненных камней массой от 0,18 до 3,02 карат. Цвета — от прозрачного до коричневого. Полиэтиленовые пакетики, в которых они находились, содержали характерные для бриллиантов отметки", — говорится в сообщении таможенников.

Обнаруженные камни — драгоценные камни первого порядка: алмазы ограненные (бриллианты) общей стоимостью 295 тыс. гривен (10,7 тысячи долларов США). Самый крупный из них — фантазийного насыщенного коричневого цвета камень массой 3,02 карата размером 10,58х7,68 мм в огранке Овал-57. Стоимость этого камня — 5,5 тысячи долларов США. Остальные камни — в бриллиантовой огранке и огранке Радиант-57. На четырех бриллиантах обнаружены обозначения, нанесенные лазерной гравировкой, заметные только под микроскопом.

На киевской таможне перехватили посылку с контрабандными бриллиантами на 295 тысяч грн - фото 2
На киевской таможне перехватили посылку с контрабандными бриллиантами на 295 тысяч грн - фото 3
На киевской таможне перехватили посылку с контрабандными бриллиантами на 295 тысяч грн - фото 4
На киевской таможне перехватили посылку с контрабандными бриллиантами на 295 тысяч грн - фото 5

Как ранее сообщали "Комментарии", пограничники в контрабанде уличили "водолаза" вблизи границы с Румынией, передает Госпогранслужба. Так, пограничники отдела "Деловое" Мукачевского отряда задержали 29-летнего жителя Рахова. "Водолаза" засекли вечером на украинско-румынском участке границы, пролегающем к реке Тиса: неизвестный в гидрокостюме выходил из воды.


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Источник: https://www.facebook.com/KYIVcustomsUA
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